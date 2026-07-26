Emeklilik kararının ardından: Muhammed Salah'tan Ahmed Hegazi'ye mesaj

Mısır Milli Takımı'nın kaptanı Muhammed Salah, eski takım arkadaşı Ahmed Hegazi'ye, uluslararası defans oyuncusunun futbolu resmen bıraktığını açıklamasının ardından duygusal bir mesaj gönderdi ve çocukluk yıllarından beri onları bir araya getiren uzun yolculuğun anılarını yâd etti.

Salah, kariyerlerinin farklı dönemlerinde Hegazi ile birlikte çektirdiği bir dizi fotoğrafı paylaştı ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma şu mesajı ekledi: "Çocukluğumuzdan beri birlikte yaşadığımız uzun bir yolculuk. Her aşamasının keyfini çıkardık ve mutlu olduk, önündeki yolda başarılar dilerim."

Salah'ın Hegazi'ye veda etmesi, Mısırlı defans oyuncusunun on beş yılı aşan dolu dolu bir futbol kariyerinin ardından geldi. Bu süreçte Mısır içinde ve dışında birçok kulüpte forma giydi, birçok kez Mısır Milli Takımı formasını sırtına geçirdi ve kendi kuşağının en önemli Mısırlı defans oyuncularından biri hâline geldi.

Hegazi, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıklamış ve kararının yalnızca oyuncu olarak emekliliğe ilişkin olduğunu, hayatı boyunca bağlı olduğu bu oyundan uzaklaşmak anlamına gelmediğini vurgulamıştı.

Hegazi, emekliliğini duyurduğu mesajında şunları söyledi: "Bugün futbolu bir oyuncu olarak bıraktığımı açıklıyorum, ancak ona olan tutkumu ve sevgimi bırakmıyorum. Her ana, her mücadeleye, her derse ve benimle birlikte oluşturduğu her anıya karşı futbola teşekkür ederim. Sahadaki yolculuğum sona erdi, ancak futbolla olan yolculuğum aynı tutku, hırs ve azimle devam ediyor."

Kariyeri boyunca Hegazi, Mısır'da İsmaili ve Ahli, İtalya'da Fiorentina ve Perugia, İngiltere'de West Bromwich Albion, ayrıca Suudi Arabistan'da İttihad Jeddah ve Neom kulüplerinde forma giydi ve defansif gücü ile saha içindeki liderlik kişiliği sayesinde belirgin bir iz bırakmayı başardı.

Hegazi, kariyerinin son perdesini 2024 yazında İttihad Jeddah'dan gelerek katıldığı Neom kulübünde geçirmiş, kulüp geçtiğimiz mayıs ayında iki taraf arasındaki sözleşme ilişkisinin sona erdiğini açıklamıştı.

Bazı raporlar, Hegazi'nin önümüzdeki dönemde Neom sistemi içinde çalışmaya devam edebileceğini ve uzun tecrübesi ile liderlik kişiliğinden yararlanılabileceğini, kulübün idari ya da teknik kadrosunda kendisine görev verilmesi yönünde bir eğilim bulunduğunu belirtiyor.

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