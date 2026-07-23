Salem el-Devsari'nin Hilal ile geleceği, "lider"in kaptanının sahip olduğu tarihî konuma rağmen belirsizlik aşamasına girdi. Bunda, takımın yeni sezon başlamadan önce yaşadığı teknik değişiklikler ve yönetimin ön hattı teknik heyetin vizyonuna uygun şekilde yeniden şekillendirme isteği etkili oldu.

Salem, son on yılda kulübün en önemli başarılarıyla adı anılan ve yerel ile kıtasal şampiyonluklarla dolu koca bir kuşağın sembolü hâline gelen, Hilal tarihinin en büyük oyuncularından biridir. Ancak futbol yalnızca tarihi tanımaz; bu da geleceğini birçok soru işaretinin konusu hâline getiriyor.

Her şeyi değiştirebilecek bir transfer

Mevcut veriler, Salem'in geleceğinin Hilal'in dünya çapında bir sol kanat oyuncusuyla anlaşmayı sonuçlandırma becerisine bağlı olarak belirlenebileceğine işaret ediyor. Bu, kulübün bu yaz transfer döneminde üzerinde çalıştığı önceliklerden biri.

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Son günlerde, Hilal'i West Ham United'ın yıldızı Hollandalı Crysencio Summerville ile anlaşmaya bağlayan haberler arttı. Bu, takıma sol kanat mevkiinde yeni bir hücum unsuru kazandırabilecek bir transfer.

Transferin tamamlanması hâlinde, ilk on birdeki yer için rekabet daha da çetin bir hâl alacak; bu da uzun yıllar bu mevkide ilk tercih olan Salem el-Devsari'nin oyun süresinin azalmasına yol açabilir.

Salem yedek rolünü istemiyor

Salem el-Devsari'yi Hilal'de yedek bir oyuncu olarak hayal etmek zor; zira kaptan, takımın en önemli unsurlarından biri ve mevkiinde son sözü söyleyen isim olmaya alışmış durumda. Bu da yedek kulübesine oturma fikrini hedeflerinden uzak kılıyor.

Oyuncunun, özellikle kariyerinin bu aşamasında, ikinci tercih hâline gelmek istemediği anlaşılıyor; çünkü takım kadrosunda yalnızca büyük bir isim olarak değil, ilk on birde yer alan bir oyuncu olarak devam etmeyi arzuluyor.

Bu nedenle Salem'in Hilal'de kalmaya devam etmesi, başka herhangi bir husustan çok, teknik heyetin gelecek sezon ona vereceği rolün büyüklüğüne doğrudan bağlı olabilir.

Hilal forması altında son bulma hayali

Geleceğine dair dönen onca şeye rağmen Salem'in kişisel isteği açık görünüyor; futbol kariyerini, duvarları arasında yetiştiği ve bütün başarılarını birlikte inşa ettiği kulüp olan Hilal'de sonlandırmayı, "lider"in en büyük efsanelerinden biri olarak konumuna yakışır bir final yazmayı diliyor.

Zira emekliliğe kadar Hilal'de kalmak, tıpkı dünyanın büyük kulüplerinin efsaneleriyle yaşandığı gibi, onun için ideal senaryoyu temsil ediyor. Ancak bu istek, takımın yaşadığı yeni dönemin rekabet gerçeği ve gereklilikleriyle çarpışıyor.

Sonuç olarak Salem el-Devsari ve Hilal bir yol ayrımında duruyor; ya kaptan tarihî yolculuğuna ilk on birde bir oyuncu olarak devam edecek ya da teknik değişim, mavi formayı giyen en büyük isimlerden birinin hikâyesinde sonuncusu olabilecek farklı bir finalin kapısını açacak.