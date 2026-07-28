Suudi Arabistan kulübü Neom'un yetenekli isimlere yatırım yapma kararlılığını yansıtan bir adımla kulüp, eski kaptanı Ahmed Hicazi'ye, sahalara kesin olarak veda ettiğini açıklamasından sadece iki gün sonra üst düzey bir idari görev verdi. Böylece Hicazi, futbol kariyerinin yeşil dikdörtgen dışındaki yeni bir bölümüne başlamış oldu.

Neom, Hicazi'yi Yunan sportif direktör Kyriakos Dourekas'ın yardımcısı olarak görevlendirmeye karar verdi. Bu görev, Avrupa ve Arap futbolundaki geniş tecrübesinden yararlanılarak, devam eden yaz transfer döneminde yeni transferlerin seçilmesine ve takım kadrosunun güçlendirilmesine odaklanacak.

Kulüp, atamayı dijital platformları üzerinden resmi olarak duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ahmed Hicazi'nin kulüp içindeki yolculuğu devam ediyor, ancak bu kez yeşil dikdörtgen dışından. Yıllarca süren katkılarının ardından Hicazi, kariyerini Neom forması altında noktalayan bir kaptan olarak yeni bir yolculuğa başlıyor ve sportif direktör yardımcısı olarak daha büyük bir tutku ve hırsla yola çıkıyor."

Açıklamada ayrıca, eski milli oyuncunun takıma sunduklarına yönelik açık bir takdir taşıyan şu mesaja yer verildi: "Evine yeniden hoş geldin Kaptan Ahmed, yeni görevinde sana her türlü başarıyı diliyoruz."

Bu atama, Hicazi'nin mirasından kulüp koridorlarında yararlanmanın doğal bir devamı niteliğinde. Zira Hicazi, takımın 2025 yılında Suudi Roshn Ligi'ne tarihi çıkışına öncülük etmede kilit bir rol oynamış, ardından geride bıraktığımız 2026 sezonunda takımı puan durumunda sekizinci sıraya taşımada başarıyla liderlik ederek bu genç kulüp adına önemli bir başarıya imza atmıştı.

Bu adım, Suudi kulüplerinin eski oyuncuları idari ve teknik görevlerde istihdam etme yönündeki artan eğiliminin bir parçası olarak geliyor. Amaç, bu isimlerin saha tecrübelerinden ve futbol camiasındaki geniş ilişkilerinden yararlanmak; bu da transfer piyasasında başarı şansını artırıyor ve iddialı sportif projelerin sürekliliğini güvence altına alıyor.