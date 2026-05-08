Emegha, sahada sergilediği oldukça dikkat çekici hareketin ardından kendi taraftarları tarafından yuhalandı

Emmanuel Emegha'nın takımı Racing Strasbourg ile Rayo Vallecano arasındaki maçın ardından çekilen görüntüleri internette milyonlarca kez izlendi. Forvet oyuncusu maça katılmamış olsa da, yine de gündemdeydi.

Geçen hafta Pazar günü Hollandalı forvet sakatlandı. Hamstring sakatlığı geçirdi, ancak yine de Dünya Kupası'na katılabilir. Sakatlığı o kadar ciddi değil.

Ancak Perşembe akşamı Conference League yarı finalinde kenarda kalmasına yetecek kadar ciddi. Vallecano, Fransa'da galip geldi (0-1). İspanyollar kendi sahalarında da aynı skorla kazandı.

Maçın ardından Strasbourg kadrosu kendi taraftarları tarafından yuhalandı, bunun üzerine Emegha öne çıktı. Kaptan, seyircileri sakin olmaya çağırdı ve tam tersine alkışlamalarını istedi.

Ardından, Strasbourg'un sert çekirdeği tarafından hedef tahtasına oturtulduğu görülüyor. Emegha, Chelsea'ye transfer olacağı için bu grupla daha önce de sık sık çatışmıştı. Emegha öne çıkmadan önce, bir takım arkadaşı onu durdurmaya çalışıyor.

İnternette, sahaya güneş gözlüğü takarak çıkan Emegha'nın kıyafet seçimi hakkında da pek çok yorum yapıldı.








