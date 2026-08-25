İsviçreli milli oyuncu Breel Embolo, Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin karşısında gördüğü tartışmalı kırmızı kartın anılarını yeniden hatırladı ve takımının her yanını saran acı ve öfke duygularını gözler önüne serdi.

Embolo, Kansas City'de uzatmalara giden ve Arjantin'in (3-1) galibiyetiyle sona eren maçın ikinci yarısında "yerde kalma taklidi" nedeniyle ikinci sarı kartını görerek oyundan atılmıştı.

İsviçre'nin beraberliği yakalamasından yalnızca birkaç dakika sonra karşılaşmada (1-1)'lik eşitlik hâkimdi; hakem başlangıçta Embolo lehine bir faul kararı vermiş ve Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes'e sarı kart göstermişti.

Ancak VAR teknolojisi hakeme pozisyonu izlemesini önerdi ve tekrarlar, Paredes ile Embolo arasında herhangi bir temas olmadığını gösterdi. İncelemenin ardından hakem, Paredes'in kartını iptal etmeye ve turnuvanın en dikkat çekici ve en bilinen anlarından birinde numara yaptığı gerekçesiyle Embolo'ya ikinci sarı ardından kırmızı kartı göstermeye karar verdi.

Embolo, "The Athletic" gazetesinin aktardığına göre, Fransız kulübü Rennes'ten yaklaşık 18 milyon dolarlık bir transferle geldiği Amerikan kulübü Atlanta United'a yeni oyuncu olarak tanıtılması sırasında şunları söyledi: "Oyuncular olarak müthiş bir öfke duyduk çünkü maçı 11 kişiyle tamamlasaydık kazanabileceğimizi biliyorduk. Elbette o an beni etkiledi ve takımı yaraladı, önemli olan da her zaman budur. Sonuçta hakem kararını verdi ve bu tür hatalar sporun bir parçası."

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Dünya Kupası finalinden 12 gün sonra Uluslararası Futbol Federasyonu Konseyi, yerde kalma taklidi vakalarında "kimlik tespitinde hata" protokolünün kullanılmadığını kabul eden bir açıklama yayımladı. Mondial sonrasında verilen bu kararın, atılma olayına bakışını değiştirip değiştirmediği sorulduğunda Embolo kararlı bir şekilde şu yanıtı verdi: "Hayır, tamamen kaybettik ve ben yenilgiyi kabul etmeyen rekabetçi bir insanım."

Atlanta'nın yeni forveti sözlerine şöyle devam etti: "O aşamalara ulaşmanın ve uyumlu bir grup kurmanın ne kadar zor olduğunu fark ettiğinizde, kararı kabullenmek çok güç oluyor. Zorluk, kırmızı kart olup olmaması değil, gelecek fırsatın belki de ancak dört yıl sonra gelmesi ve geleceği kimsenin garanti edememesinde yatıyor."

Embolo'nun atılarak sahadan çıktığı andaki tepkisi, Mondial'in ölümsüz görüntülerinden biri olmuştu; ağlamaya boğulmuş ve kimse onu teselli edememişti, kararın maç sonucuna etkisi de açıkça görülüyordu.

Bugün İsviçreli forvet, Amerikan liginde profesyonel kariyerini sürdürmek için Atlanta United kapısından bir kez daha kendini Amerika Birleşik Devletleri'nde buluyor. Kulüp, son dönemde üst üste üç galibiyet almasına rağmen bu sezon Doğu Konferansı'nda 12. sırada yer alarak zorlu bir dönem geçiriyor.

Embolo şu itirafta bulundu: "Dört ay önce bugün burada olacağımı beklemiyordum, ama karar benim için kesindi. Atlanta yönetimi, bir oyuncu olarak imkânlarımı ve kişiliğimi yakından biliyor. Geçen yıl karşılaştığımız Amerikan Milli Takımı'nın seviyesine bakarsak, Amerikan liginin gözle görülür şekilde geliştiğini düşünüyorum. Gelişim zaman ister ve futbolun size bunu pek vermediğini bilsem de bu deneyim için heyecanlıyım."