Basında yer alan haberler, Ahli'nin eski orta saha oyuncusu Fildişi Sahilili Franck Kessié'nin İttihad'a transferinin sonuçlanmaya yaklaştığına dair ağır toplu bir sürprizi patlattı. Bu, Suudi Ligi'ndeki transfer piyasasını hareketlendirebilecek en dikkat çekici gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor; özellikle de oyuncunun eski kulübünün doğrudan rakibine transfer olmaya hazırlanması dikkatlerden kaçmıyor.

Medya mensubu Muhammed el-Bukayri, İttihad'ın işleri yürütme yönetiminin, bonservissiz bir transferle Kessié ile anlaşma işlemlerini fiilen tamamladığını ve oyuncunun bir sezonluğuna "Amid"in formasını giyeceğini, ayrıca ek bir sezon için sözleşme uzatma önceliğinin bulunduğunu açıkladı.

Ayrıca okuyun: Video.. Benzema: Ben Hilal'de kalıyorum.. Futbol sadece gollerden ibaret değil!



El-Bukayri, transferin bedelinin 10 milyon avroya ulaşacağını belirtti. Böylece Kessié, mevcut transfer döneminde sözleşmesinin sona ermesinin ardından "el-Raki" ile yoluna devam etmeden Ahli'den ayrılmasının ardından, İttihad kapısından Roshn Ligi'ne dönmeye oldukça yaklaşmış oluyor.

Beklenen bu transfer, son dönemde Ahli'yi Mısırlı el-Ahli'nin orta saha oyuncusu Mısırlı İmam Aşur ile anlaşma yapmaya bağlayan haberlere rağmen gündeme geliyor. Bu, "el-Raki"nin Kessié'nin ayrılışını telafi etme ve orta saha seçeneklerini yeniden düzenleme çabaları çerçevesinde değerlendiriliyor.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Kessié, geçtiğimiz yıllarda Ahli'nin en önemli dayanaklarından biri olması ve ayrılışından önce takımda net bir iz bırakmasının ardından Roshn Ligi'nde büyük bir tecrübeye sahip. Ayrıca birçok kupanın kazanılmasına katkı sağladı; bu da resmen açıklanması halinde İttihad'a transferini "Amid"in orta sahası için güçlü bir takviye haline getiriyor.

Transferin tamamlanması ve açıklanması halinde, Kessié'nin İttihad'a transferi, mercato'nun en heyecan verici hareketlerinden biri olacak; özellikle de oyuncu Suudi Ligi'nin havasını çok iyi bilirken, kendisini eski kulübünün en önemli rakiplerinden birinin formasıyla yeni bir meydan okumanın karşısında bulacak. Transferin resmi olarak açıklanması önümüzdeki saatlerde bekleniyor.