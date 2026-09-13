Vincent Kompany'nin yıldızlarla dolu takımı, uzun süre başa baş oynayan yeni yükselen ekibi 2-1 (1-0) mağlup etti ve Bundesliga'da Schalke deplasmanındaki beraberliğin ardından yeniden galibiyet yoluna girdi. Ancak seri şampiyonun motoru yine tekledi, geçen sezonki rahatlıktan hâlâ çok uzak.

Lennart Karl (26.) ve Harry Kane (72.) bu zorlu galibiyeti getiren isimler oldu, böylece FCB zirvenin iki puan gerisine yaklaştı. Şampiyon ayrıca ligdeki sekizinci deplasman maçında aldığı üçüncü galibiyetle Saarland'daki karnesini de düzeltti; hiçbir başka eyalette bilançosu negatif değil. 13 bin nüfuslu yerleşim için ise Maurice Krattenmacher'in (61.) beraberlik golüne rağmen bu, üst ligdeki ilk yenilgi oldu.

Saarland ekibi, rüya gibi başlangıcının ardından şaşırtıcı şekilde sektörün bir numarasından iki puan fazla olarak bu zıtların düellosuna çıktı; teknik direktör Vincent Wagner, sarı-kırmızı kart cezasının kalkmasının ardından saha kenarında yer alabildi. Sahada başlangıçta 35 milyon ve 680 milyon euroluk piyasa değerleri karşı karşıya geldi; Kompany, Şampiyonlar Ligi'ndeki açılışta gelen 5-0'ın ardından Joshua Kimmich, Jamal Musiala ve Manuel Neuer gibi yıldızları bile kulübede bıraktı.

Mucize köyde zorlu galibiyet: Bayern, lige yükselen Elversberg'i durdurdu

Bayern, bazı as oyuncularından yoksun olmasına rağmen yeni yükselen rakibini başlama düdüğünden itibaren kendi yarı sahasına itti, ancak ilk etapta geçit bulamadı. İlk tehlikeli pozisyon ise Elversberg'den geldi; çünkü Minjae Kim tehlikeli bir ortayı az kalsın kendi kalesine gönderiyordu (17.). Bu pozisyondan cesaret alan sürpriz ekip, Münih temsilcisinin geriden oyun kurarken yaptığı hatalar sayesinde hücum çıkışlarını daha sık denemeye başladı. Bir pozisyonda Noah Darvich topa yetişemedi (19.), bir başka üstünlük anında ise son pas eksik kaldı (21.).

Bayern bu bölümde sorun yaşadı ama yine de ilk fırsatında bir zirve takımı gibi vurdu. Karl, Ismael Saibari'nin kusursuz ortasında arka direkte sadece ayağının içini koydu. Ancak buna rağmen alışıldık özgüven geri dönmedi, Münih ekibi Schalke maçındakine benzer şekilde dağınık oynadı. Bu durum az kalsın cezalandırılıyordu, ancak Cole Campbell'ın golü öncesindeki ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı (43.).

Devrenin ardından da Saarland ekibi oyunun içinde kalmayı başardı, hatta zaman zaman uzun paslaşmalar yaptı. Ödülü ise Münih'ten gelen Krattenmacher'in topu harika bir falsoyla köşeye göndermesiyle aldı. Kompany hemen dörtlü oyuncu değişikliğine gitti, Kimmich ve Musiala'yı da oyuna sürdü; ardından baskı başladı. Sonradan oyuna giren Luis Diaz (67.) topu topuğuyla tamamlamaya çalışınca sonuç alamadı, Michael Olise (69.) ise önce çizgi üzerindeki Maximilian Rohr'a, ardından da direğe takıldı (70.).

Ardından Kane düşerken topu çok daha iyi vurdu ve meşin yuvarlağı kusursuz şekilde sağ üst köşeye gönderdi. Sonrasında ise galibiyet bir ara yine tehlikeye girdi.