Eloy Room’un kahramanlık performansı sayesinde Curaçao, Dünya Kupası’nda tarihi bir puan kazandı

Curaçao, Cumartesi gecesinden Pazar sabahına doğru 2026 Dünya Kupası'nda sansasyonel bir sonuç elde etti. Teknik direktör Dick Advocaat'ın takımı, Kansas City'de favori Ekvador'u 0-0'lık golsüz bir beraberlikle durdurdu. Kaleci Eloy Room, bir dizi olağanüstü kurtarışla Curaçao'nun mutlak kahramanı oldu ve takım, Dünya Kupası tarihinde ilk puanını aldı.

Almanya’ya karşı aldığı acı 7-1’lik yenilginin ardından, Curaçao’nun turnuvada ilk puanlarını arayan Ekvador karşısında pek şansı yok gibi görünüyordu. Teknik direktör Dick Advocaat, beşinci bir savunma oyuncusu ile takıma ekstra güvenlik kattı ve Riechedly Bazoer’i kadrodan çıkardı.

Arrowhead Stadyumu’nda Güney Amerika ekibi, kaptan Enner Valencia sayesinde hemen devasa bir fırsat yakaladı, ancak Room ilk dakikadan itibaren son derece uyanıktı. Ekvador top hakimiyetini elinde tuttu ve Curaçao’yu sık sık kendi yarı sahasına sıkıştırdı. Pedro Vite şutunu dışarı attı, Gonzalo Plata Room karşısında çaresiz kaldı ve Valencia da topu tecrübeli kalecinin yanından geçiremedi. Yirmi dakikadan fazla bir süre geçtikten sonra Ekvador’un birçok gol denemesi varken, Curaçao ise çoğunlukla savunmak zorunda kaldı.

Ancak Advocaat’ın takımı iyi bir direnç gösterdi. Bir hafta önce Almanya, Curaçao’nun güçlü başlangıcının ardından acımasızca saldırmışken, bu kez hasar sınırlı kaldı. İlk yarı sonunda, Ekvador’un yüzde 74’lük top hakimiyetine ve net bir gol fırsatı üstünlüğüne rağmen, skor şaşırtıcı bir şekilde hâlâ 0-0’dı.

İkinci yarıda da Ekvador baskısını sürdürdü. Chelsea’nin orta saha oyuncusu Moisés Caicedo uzak mesafeden şut denedi; Valencia ve birkaç takım arkadaşı ise yakın mesafeden tehlikeli pozisyonlar yarattı. Room her seferinde doğru yerdeydi.

Yine de Curaçao sadece savunmakla meşgul değildi. Maçın 60. dakikası civarında, Dünya Kupası’na ilk kez katılan bu takım, maçın en büyük fırsatlarını yakaladı. Leandro Bacuna golü az farkla kaçırdı ve Livano Comenencia’nın şutu da kıl payı kurtarıldı. Kısa bir süre sonra Ekvador kalecisi, Juninho Bacuna’nın sert şutuna karşı yine müdahale etmek zorunda kaldı.

Maçın son çeyreğinde Ekvador baskısını daha da artırdı. Valencia bir kez daha büyük bir kafa vuruşu fırsatı yakaladı ve oyuna sonradan giren Nilson Angulo da golü az farkla kaçırdı. Ancak Room sarsılmaz kaldı ve Ekvadorluları çileden çıkaracak şekilde birbiri ardına kurtarışlar yaptı. Sonuçta Ekvador, 15’i kaleyi bulan olmak üzere toplam 27 şut kaydetti. Room ise tam 15 kurtarışa imza attı.

Bu beraberlikle hem Curaçao hem de Ekvador, E Grubu’nda birer puana ulaştı; böylece her iki ülke de üçüncü maçta galip gelmeleri halinde bir sonraki tura yükselme şansını sürdürüyor.