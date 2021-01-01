Elneny'nin Filistin paylaşımı Arsenal ile sponsorlarının arasını açtı

Mohamed Elneny'nin sosyal medya hesaplarındaki Filistin yanlısı paylaşımları, kulübü Arsenal ile sponsorların arasında krize neden oldu.

Arsenal'in geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny'nin son günlerde yaşanan İsrail-Filistin çatışmalarının ardından sosyal medya hesabından Filistin yanlısı paylaşımlarda bulunması, İngiliz kulübünün sponsorlarıyla problem yaşamasına neden olurken, sponsorlarla acil toplantı kararı alındı.

Londra ekibinin sponsorlarından Lavazza, Elneny'nin paylaşımlarından duyduğu rahatsızlık üzerine kulübe acil bir toplantı talebinde bulundu.

Twitter hesabında beş milyona yakın takipçisi bulunan Elneny'nin bu paylaşımı dünyaca ünlü kahve grubunu endişelendirirken, açıklamada ırkçılık karşıtlığı vurgulandı.

my heart and my soul and my support for you Palestine 🇵🇸 ✌️ pic.twitter.com/ywrpPk5Xmf — Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 10, 2021

Lavazza'nın ırkçılığa ve anti semitizme her zaman karşı olduğu belirtilirken, tepkiler bu grupla sınırlı kalmadı. İngiliz Yahudiler Temsilciler Kurulu üyelerinden Tal Ofer de Arsenal'in sponsoru Adidas'tan konuyu görüşmek için randevu talep ederken, şimdilik cevap alamadı.

Arsenal'in tutumunu hayal kırıklığı olarak nitelendiren Ofer, İngiltere Futbol Federasyonu'nu Elneny'nin lisansını askıya almaya çağırdı.

Arsenal yönetimi ise Elneny'ye sahip çıktı. Kulübün tüm çalışanlarının kendi sosyal medya hesaplarında kendi görüşlerini paylaşma özgürlüğüne sahip olduğu belirtilirken, yaşanan tüm bu gelişmelerin Elneny'nin kulüpteki geleceğini etkileyip etkilemeyeceğini zaman gösterecek.

Bu sezon Arsenal formasıyla 40 maça çıkan Elneny'nin kontratı 2022'de sona erecek.

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