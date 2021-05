Elneny'nin Filistin paylaşımı Arsenal ile sponsorlarının arasını açtı

Arsenal'in geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny'nin son günlerde yaşanan İsrail-Filistin çatışmalarının ardından sosyal medya hesabından Filistin yanlısı paylaşımlarda bulunması, İngiliz kulübünün sponsorlarıyla problem yaşamasına neden olurken, sponsorlarla acil toplantı kararı alındı.

Londra ekibinin sponsorlarından Lavazza, Elneny'nin paylaşımlarından duyduğu rahatsızlık üzerine kulübe acil bir toplantı talebinde bulundu.

Twitter hesabında beş milyona yakın takipçisi bulunan Elneny'nin bu paylaşımı dünyaca ünlü kahve grubunu endişelendirirken, açıklamada ırkçılık karşıtlığı vurgulandı.

my heart and my soul and my support for you Palestine 🇵🇸 ✌️ pic.twitter.com/ywrpPk5Xmf