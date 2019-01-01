Elneny'nin babası: Oğlum, Milan'la görüşüyor
Yorum()
DepoPhotos
Siyah Beyazlılar'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny'nin babası, oğlunun Serie A ekibi Milan ile masaya oturduğunu söyledi.
Mısır'da bir televizyon kanalına konuşan Nasser Elneny, "Henüz sözleşme imzalanmadı ancak görüşmelerde önemli mesafe alındı. Oğlum, ilerleyen saatlerde Milan'a imza atabilir" dedi.
Mohamed Elneny'nin Beşiktaş'ta iyi durumda olduğunu ancak İtalya'da forma giymek istediğini vurgulayan Nasser Elneny, "Milan'a gitmek istiyor çünkü Serie A daha iyi bir lig" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Beşiktaş ile 17 resmi maça çıkan Elneny, 1 asistle oynadı.