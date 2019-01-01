Elneny'nin babası: Oğlum, Milan'la görüşüyor

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'nin Milan ile transfer görüşmeleri yaptığı açıklandı.

Siyah Beyazlılar'ın sezon başında 'den kiraladığı Mohamed Elneny'nin babası, oğlunun ekibi ile masaya oturduğunu söyledi.

'da bir televizyon kanalına konuşan Nasser Elneny, "Henüz sözleşme imzalanmadı ancak görüşmelerde önemli mesafe alındı. Oğlum, ilerleyen saatlerde Milan'a imza atabilir" dedi.

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Mohamed Elneny'nin Beşiktaş'ta iyi durumda olduğunu ancak İtalya'da forma giymek istediğini vurgulayan Nasser Elneny, "Milan'a gitmek istiyor çünkü Serie A daha iyi bir lig" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş ile 17 resmi maça çıkan Elneny, 1 asistle oynadı.