Arsenal'ın savunma oyuncusu Jurrien Timber, Premier Lig'in 12. haftasının kapanış maçında pazar akşamı Emirates Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren Manchester City karşılaşmasındaki iki tartışmalı hakem pozisyonunun ayrıntılarını açıkladı.

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Arsenal ile Manchester City arasındaki dev maç, hakem kararları açısından tartışmalı anlara sahne oldu . Son dakikalarda Jurrien Timber'ın attığı gol, konuk takım oyuncularının olası bir elle oynama gerekçesiyle itiraz etmesiyle tartışma yarattı. Buna ek olarak ilk yarıda Hollandalı savunmacı ile Belçikalı Jeremy Doku arasında bir olay daha yaşandı; Doku, Timber'ı saçını çekmekle suçladı ve oyundan atılmasını talep etti.

Timber, Sky Sports'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Skorda iki kez geri döndük ve bu bize iyi bir his veriyor. Bir puan aldığımız için mutlu olmalıyız. Pek çok şey yaşandı, hakem için kolay bir maç değildi ve bu, bu tür maçların bir parçası."

Golündeki olası elle oynama tartışmasına ilişkin Arsenal'ın savunma oyuncusu, BBC'nin aktardığına göre şu açıklamayı yaptı: "Top sonunda kalçama çarptı, ama pozisyonun kameralarda nasıl göründüğünden emin değildim, çünkü elimi toptan uzak tutmaya çalışıyordum. Takım arkadaşlarım bana elle oynama olup olmadığını sordu, ben de onlara elimi çektiğimi söyledim. Pozisyonun kameralarda nasıl görüneceğini asla bilemezsiniz, bu yüzden mutluyum."

Timber, maçın ardından Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland ile yaptığı konuşmanın içeriğini de açıkladı ve sohbetin gol ile karşılaşmadaki hakem kararları üzerine olduğunu belirtti.

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Hollandalı oyuncu, "Gol ve kararlar hakkında konuştuk, sadece futbol üzerine bir sohbetti" dedi.

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Hollandalı savunmacı, ilk yarıda Jeremy Doku'nun saçını çektiği yönündeki suçlamaya da değindi ve yaşananın sıradan bir temas olduğunu, Manchester City oyuncusunun saçını çekmek gibi bir niyetinin bulunmadığını vurguladı.

Timber, "Sadece bir top mücadelesiydi ve birbirimizi biraz tutuyorduk. Bildiğiniz gibi Jeremy'nin saçları uzun. Saçını çekmek gibi bir niyetim yoktu, bu yüzden hakem doğru kararı verdi" ifadelerini kullandı.

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Doku'nun saçını yanlışlıkla çekip çekmediği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Olabilir, ama saçını çekmek gibi bir niyetim yoktu. Bunu kendisine de söyledim."

Arsenal'ın maçtaki performansına gelince Timber, takımının alışılmadık pek çok hata yaptığını kabul etti ve işler istenildiği gibi gitmediğinde bile olumlu bir sonuç alabilmek için oyuncuların bu tür maçlarda direnç göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

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Timber sözlerini şöyle sürdürdü: "Pek çok basit hata yaptık, bu normalde bizde pek görülen bir şey değil, bu yüzden direnç göstermemiz gerekiyor. Her zaman bir puan koparabileceğimiz anlar oluyor."

Arsenal, skorda iki kez geri dönerek Manchester City ile berabere kalmış ve 29 puanla Premier Lig'deki liderliğini korumuştu. Topçular, 23 puanla ikinci sırada bulunan Manchester City'nin 6 puan önünde yer alıyor.