Eljif Elmas Napoli için sağlık kontrolüne giriyor!

Eljif Elmas için ısrarcı olan Napoli, 15+3 milyon euro bonservisle transferi bitirdi. Makedon yıldızı sağlık kontrolüne giriyor...

Yeni sezon transferleri için Eljif Elmas'ı satarak para kazanmak isteyen , bu hedefine ulaşmak üzere.

Sportmediaset'in haberine göre Fenerbahçe, 'nin 15 milyon euro + 3 milyon euro bonuslar teklifini kabul ederek Eljif Elmas'ın transferine onay verdi. Makedon oyuncu da 10 Temmuz'da İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçecek.

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Amadou Diawara'yı 'ya satan Sicilya ekibinde teknik direktör Carlo Ancelotti bu mevkiyi Eljif Elmas ile doldurmak istiyor.

Haberde ayrıca 19 yaşındaki oyuncuya ve 'nın da ilgisi olduğu belirtildi.