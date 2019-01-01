Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı antrenmanında sakatlandı
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Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı antrenmanında ayak bileğine darbe alarak sakatlandı.
Football Italia' da yer alan habere göre doktorlar Eljif'i kırık şüphesiyle hastaneye kaldırdı.
Napoli ise ayak bileğinden sakatlanan genç futbolcunun MR sonucunu beklemeye başlarken Eljif'in sakatlığının ne kadar ciddi olduğu henüz bilinmiyor.
Eljif Elmas, Makedonya antrenmanında takım arkadaşı Tomislev Iliev ile çarpışmıştı.