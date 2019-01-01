Eljif Elmas, Kuzey Makedonya Milli Takımı'na davet edldi
Kuzey Makedonya’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynayacağı Polonya ve Avusturya maçlarının aday kadrosu belirlendi.
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Kuzey Makedonya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Igor Angelovski, kadroya 23 futbolcu dahil etti.
Kuzey Makedonya, EURO 2020 Elemeleri G Grubu'nda 7 Haziran’da evinde Polonya, 10 Haziran’da yine kendi sahasında Avusturya ile karşılaşacak.
Aday kadroda yer alan isimler şunlar:
Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (RoPS), Dejan İliev (Arsenal)
Defans: Stefan Ristovski (Sporting), Kire Ristevski (Ujpest), Visar Musliu, Egzon Bejtullai (Shkendija), Darko Velkovski (HNK Rijeka), Kristijan Toshevski (Vardar), Gjoko Zajkov (Charleroi)
Orta saha: Eljif Elmas (Fenerbahçe), Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Boban Nikolov (Vidi), Ezgjan Alioski (Leeds United), Ferhan Hasani (El-Raed), Kire Markoski (Spartak Trnava), Marjan Radeski (Shkendija)
Forvet: Goran Pandev (Genoa), Ilija Nestorovski, Aleksandar Trajkovski (Palermo), Krste Velkovski (Saraybosna), Darko Çurlinov (Köln).