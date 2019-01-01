Eljif Elmas: "Fenerbahçe'de daha çok zorlanmıştım"
Napoli forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Eljif Elmas, Makedon basınına açıklamalarda bulundu.
20 yaşındaki oyuncu şu anda en çok kazanan Makedon futbolcu olmasıyla ilgili gelen bir soruya, "Açıkçası bu durumla ilgilenmiyorum. Tek düşüncem olabildiğince çok çalışabilmek. Tamamen Napoli'ye odaklanmış durumdayım. İtalya'da olmaktan çok mutluyum ve burada iyi işler yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verdi.
Süper Lig ile Serie A arasındaki fark...
Eljif, Süper Lig ile Serie A arasındaki farkı ise şöyle anlattı: "İtalyan liginin Türkiye'den daha üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. İtalya'da oyunun taktiksel yönü daha ağır basıyor ve Türkiye'ye göre daha defansif bir anlayış hakim. Fenerbahçe'de buraya göre daha çok zorlanmıştım."
Başarılı orta saha oyuncusu Serie A'daki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşurken, "Daha sezonun başında sayılırız. Juventus yine favori görünüyor ama bizimle birlikte Inter ve Roma da şampiyonluk için yarışacak. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yaz 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif, İtalyan ekibinin forması altında bu sezon şu ana kadar 3'ü ilk 11'de olmak üzere 7 resmi maçta görev aldı.