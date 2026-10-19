Jöle Seçkinler Ligi U21'in yedinci haftası, sonuçları zorlu galibiyetlerden gollü beraberliklere kadar çeşitlilik gösteren 9 karşılaşmaya sahne olmasının ardından büyük heyecana sahne oldu. Hücum planında ise Al Hilal, Al Ahli ve Al Tadamon dikkatleri üzerine çekti; üç oyuncu dikkat çekici ikişer gol kaydetti. Bunların başında ise takımını Al Feiha karşısında geniş skorlu bir galibiyete taşıyan Al Hilal'in yıldızı Loai Al Obaidi geldi.

Puan sıralaması yarışında ise Al Ittihad, 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek mağlubiyet görmeden topladığı 19 puanla zirvede yer alıyor. Al Ahli 15 puanla ikinci sırada bulunurken, onu 13'er puanla Al Hilal ve Al Fateh takip ediyor. Ön sıralardaki takımlar arasında rekabet sürerken, sonraki sıralarda da puanlar birbirine yakın seyrediyor.

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Yedinci hafta sonuçları: Al Hilal'den üç gol, Al Ittihad galibiyetlerini sürdürüyor

NEOM, Al Ettifaq karşısındaki mücadeleyi 2-1'lik galibiyetle noktalarken, Al Hilal, Al Feiha önünde güçlü bir performans sergileyerek hücum etkinliğini ve savunma sağlamlığını birleştirip gol yemeden 3-0'lık skorla kazandı.

Al Ahli ile Al Tadamon arasındaki karşılaşma, haftanın en heyecanlı ve gol açısından en bereketli maçlarından birinde 3-3 beraberlikle sona ererken, Al Nassr ile Al Wehda 2-2 berabere kalarak her iki takım da birer puanla yetindi.

Diğer karşılaşmalarda ise Al Jabalain, Al Najma'yı cevapsız 1 golle mağlup etti; Al Khaleej ile Al Khulood ve Al Hazm ile Al Qadisiyah maçları ise golsüz beraberlikle sona erdi.

Ayrıca Al Riyadh ile Al Faisaly 2-2 berabere kalırken, Al Ittihad, Al Taawoun'u 2-1 mağlup etmeyi başararak yedi maçın ardından yenilgisiz yoluna devam etti ve 19 puanla zirvedeki konumunu güçlendirdi.

Al Hilal, Al Ahli ve Al Tadamon: Hücumda en güçlü takımlar

Al Hilal, Al Ahli ve Al Tadamon, her biri üç gol kaydederek haftanın en çok gol atan takımları zirvesini paylaştı.

Al Hilal üstünlüğünü Al Feiha karşısında gol yemeden bir galibiyete çevirmeyi başarırken, Al Ahli ile Al Tadamon arasındaki karşılaşma heyecanlı bir hücum alışverişine sahne oldu ve 3-3 beraberlikle sona erdi. Böylece iki takım da üçer golle maçtan ayrıldı, ancak hiçbir taraf mücadeleyi sonuçlandırmayı başaramadı.

Savunma planında ise altı takım kalesini gole kapatarak maçtan ayrıldı: Al Feiha karşısında Al Hilal, Al Najma karşısında Al Jabalain, doğrudan karşılaşmalarında Al Khaleej ve Al Khulood, golsüz sona eren maçlarında ise Al Hazm ve Al Qadisiyah.

Bu sonuçlar, hücum üstünlüğünü dayatmayı başaran takımlar ile olumlu sonuçlar elde etmek için savunma organizasyonuna güvenen takımlar arasındaki belirgin farkı yansıtıyor.

Haftanın yıldızı Loai Al Obaidi ve rekabeti kızıştıran üç ikili gol

Loai Al Obaidi, Al Feiha karşısında 3-0'lık galibiyette iki gol kaydederek Al Hilal forması altında dikkatleri üzerine çekti ve yedinci haftanın en öne çıkan yıldızlarından biri oldu.

Takımının gol atmayı ve kalesini gole kapatmayı bir araya getiren rahat bir galibiyet elde etmesine etkin biçimde katkıda bulunmasının ardından gösterdiği bu parlak performans, Jöle Seçkinler Ligi'ndeki genç yetenekler arasında hücumdaki varlığını teyit etti.

Bir maçta iki gol atan tek oyuncu Al Obaidi değildi; nitekim hafta, Al Riyadh ile Betal Al Harthi'nin bir başka ikili golüne sahne olurken, Ziyad Al Shamri de Al Ahli karşısında 3-3 sona eren heyecanlı beraberlikte Al Tadamon adına iki gol kaydetti.

Böylece hafta, üç oyuncunun imzasını taşıyan üç ikili gole sahne oldu. Bu da yeteneklerin bireysel etkisinin ve maçların seyrini değiştirme becerisinin bir göstergesi oldu.

Sonuç olarak yedinci hafta, ön sıralardaki takımların önemli galibiyetlerini, gol açısından bereketli beraberlikleri ve bir dizi genç oyuncunun dikkat çekici bireysel performansını bir araya getirdi.

Al Ittihad 19 puanla zirvede yer almayı sürdürürken, Al Ahli, Al Hilal ve Al Fateh kovalamacayı sürdürmek için gelecek haftaları beklerken, dikkatler Suudi Arabistan alt yaş kategorisi müsabakalarının en önde gelenlerinden birinde adını duyurmaya başlayan yetenekler üzerinde kalmaya devam ediyor.