İttihat takım menajeri Hamad el-Muntaşiri, cuma akşamı iki takımı Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftası kapsamında karşı karşıya getiren ve el-Faysali karşısında 3-1'lik galibiyetle sonuçlanan maçın ardından yaptığı güçlü açıklamalarla el-Amid taraftarlarını şaşırttı; takımın hedeflerinin şampiyonluk mücadelesiyle sınırlı kalmadığını ve kulüp taraftarlarının sahada başarılabileceklerden daha fazlasını hak ettiğini vurguladı.

El-Muntaşiri, İttihat'ın takımı yönetmeye muktedir bir teknik heyetin yanı sıra seçkin bir oyuncu grubuna sahip olduğunu vurgularken, kulüp içindeki dayanışma halinin, el-Amid'in içinde bulunduğu dönemde elde ettiği olumlu sonuçların en önemli nedenlerinden biri olduğunun altını çizdi.

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İttihat takım menajeri şunları söyledi: "İyi bir grubumuz ve seçkin bir teknik direktörümüz var; dayanışma içindeyiz ve çok çalışıyoruz, taraftarlarımız da arkamızda ve onlar için savaşacağız." El-Muntaşiri, oyuncuların ve teknik heyetin, özellikle takımın tribünlerden aldığı büyük destek göz önüne alındığında, omuzlarına yüklenen sorumluluğun büyüklüğünü hissettiklerini belirtti.

El-Faysali galibiyetinin ardından İttihat'ın Roshn Ligi puan tablosunun zirvesine yükselmesine rağmen el-Muntaşiri, bu aşamada birincilik üzerine yoğunlaşmaktan söz etmeyi reddetti; sezonun daha başında olduğunu ve takımın mevcut sıralamayla meşgul olmadan her maçı ayrı ayrı ele aldığını vurguladı.

El-Muntaşiri şöyle açıkladı: "Zirveyi düşünmüyoruz, hâlâ ligin başındayız." Bu, idari heyetin oyuncuları baskıdan uzak tutma ve geçici bir zirveyi sezonun nihai hedefi olarak ele almak yerine çalışmaya devam etmeye odaklanma isteğini teyit eden bir mesajdı.

Ancak en büyük sürpriz, el-Muntaşiri'nin İttihat'ın taraftarlarına yönelik hedeflerinden söz ederken geldi: "Asya Elit Ligi'ni ve ligi kazansak bile taraftarın hakkını veremeyiz." Bu açıklama, kulübün taraftarlarına duyduğu takdirin büyüklüğünü yansıtırken, aynı zamanda el-Amid içindeki hedef çıtasının son derece yükseldiğini de teyit ediyor.

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El-Muntaşiri sözlerini, kulübün adını ve anlamını taşıyan bir mesajla noktaladı: "İttihat adına, birlik içindeyiz." Takımın el-Faysali karşısında galibiyet elde etmeyi ve olumlu sonuçlarını sürdürmeyi başarmasının ardından, takım içindeki birlik ve dayanışma halinin, önümüzdeki dönemde el-Amid için önemli bir silah olduğunu vurguladı.

El-Muntaşiri'nin açıklamaları, özellikle lig ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'ten söz etmenin takımın bizzat kendi içinden gelmesiyle İttihat taraftarlarına yeni bir iyimserlik dozu veriyor. El-Amid, güçlü başlangıcını değerlendirmeye ve tüm cephelerde mücadeleyi sürdürmeye çalışırken, en büyük hedefin takımın arkasında duran kulüp taraftarlarını mutlu etmek olduğunun altını çiziyor.