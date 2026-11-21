Jawwy Elit Ligi, geçen uluslararası ara nedeniyle iki hafta süren molanın ardından geri dönüyor. Ligle birlikte, taraftarların 11. haftada izlemekten keyif almayı beklediği pek çok yetenek de yeniden sahne alıyor.

Reklam

Jawwy Elit Ligi'nde 11. hafta mücadelesi, bu ayın 23'ünde, 23 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve önümüzdeki perşembeye kadar 4 gün sürecek.

Bu dört gün boyunca taraftarlar, Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nin yıldızlarının sunacağı keyif ve heyecanla buluşacak.

Amadou Diang: Elit Lig'in Mane'si

Bu sezon Jawwy Elit Ligi'nde açık ara öne çıkan en dikkat çekici yeteneklerden biri, organizasyonun geçen sezonki şampiyonu Al Hazem'in Senegalli forveti Amadou Bamba Diang oldu.

Reklam Reklam

Diang, attığı 8 golle gol krallığı yarışında ikinci sıraya yerleşerek turnuvanın bu sezonki en iyi forvetlerinden biri olarak kendini kabul ettirdi. Senegalli oyuncu, Al Ahli'nin yıldızı Moussa Adam'ın yalnızca 1 gol gerisinde bulunuyor.

Related Topics

Senegalli golcü son haftalarda büyük bir performans sergiledi ve son 4 maçta 5 gol attı. Bu gollerin 2'si, 5. haftadan ertelenen son maçta Al Tadamon'a karşı geldi.

Senegalli forvet, Al Nassr'ın yıldızı olan vatandaşı Sadio Mane'nin gerek Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde Al Nassr formasıyla, gerek tarihî kulübü Liverpool'da, gerekse Southampton ve Bayern Münih'te yaşadığı parlak günleri hatırlattı.

Reklam

Diang, en zorlu sınavına çıkacağı Al Ittihad karşısında da yükselişini sürdürmek istiyor. Al Ittihad, Jawwy Elit Ligi'nin bu sezonki lideri ve yalnızca 4 gol yiyerek ligin en sağlam savunmasına sahip. Ekip ayrıca kalesini 4 kez gole kapatan Mohammed Hazazi ile sezonun şu ana kadarki en iyi kalecisini de kadrosunda bulunduruyor.

Jan Petek: Al Riyadh'ın aslanı

Reklam

Kalecilerden söz açılmışken, Jawwy Elit Ligi'nde bu sezon bir başka yabancı oyuncunun rolünü göz ardı etmek mümkün değil: Al Riyadh'ın Slovenyalı kalecisi Jan Petek.

2025 yazında bedelsiz transferle Al Riyadh'a katılan Petek, Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nde sezon başından bu yana başkent ekibinde en iyi performansını sergiliyor. 3 maçta kalesini gole kapatan Petek, bu alanda sırasıyla Al Ittihad ve Al Hilal'in kalecileri Mohammed Hazazi ile Abdulelah Al-Ghamdi'nin ardından en çok bunu başaran ikinci isim konumunda.

Reklam

Petek'in etkileyici performansı sayesinde Al Riyadh, sezon başından bu yana yalnızca bir kez yenildi ve ilk dörde girmeyi başardı. Takım 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve ikinci sıradaki Al Ahli'nin yalnızca 1 puan gerisinde bulunuyor.

Jan Petek bu kez Al Ahli'nin ta kendisine ve takımın amansız golcüsü, 9 golle Jawwy Elit Ligi'nde bu sezonun gol kralı olan Moussa Adam'a meydan okuyacak. Al Riyadh bu maçta ikinciliği kapmayı, Slovenyalı kaleci ise turnuvanın en iyi kalecilerinden biri olduğunu kanıtlamayı hedefliyor.

Reklam

Ramez Al-Attar

Moussa Adam'dan söz açılmışken, onun fırsatları değerlendirmeyi bilen ve alışılmış ustalığıyla bunları gole çeviren ölümcül bir golcü olduğuna şüphe yok. Ancak bu fırsatların da bir yaratıcısı olmalı ve Al Ahli'de bunların baş mimarı Ramez Al-Attar.

Reklam

Ramez Al-Attar'ın yeteneğini, forma giydiği herhangi bir maçta çıplak gözle fark edebilirsiniz. Büyüleyici sol ayağıyla sahanın her yerine sihir saçıyor ve rakip kalenin önünde takım arkadaşlarına adeta hediyeler dağıtıyor.

Al-Attar, Al Ahli'nin alt yaş kategorilerinde yetişti ve 13, 15 ve 17 yaş altı gibi bazı kategorilerle birçok kupa kazandı. Ardından 21 yaş altı takımına yükseltilerek Jawwy Elit Ligi'nde forma giymeye başladı.

Reklam

Solak sihirbaz kendini kanıtlamakta hiç tereddüt etmedi ve organizasyonun bu sezonunda 4 asist yaptı. Bu alanda en çok asist yapan üçüncü oyuncu olan Al-Attar, zirvedeki Al Qadsiah'ın yıldızı Mohannad Al-Qudaibi'nin yalnızca 2 asist gerisinde.

Asıl ayağı sol olmasına rağmen Ramez Al-Attar sağ ayağını da iyi kullanıyor. Oyuncu, geçen eylül ayında ceza sahasının hemen dışından attığı harika bir şutla bu ayağıyla Al Watan filelerini havalandırmıştı.

Reklam

Ramez Al-Attar, takımının Al Riyadh karşısında çıkacağı zorlu sınavda daha fazla sihir saçmak istiyor. Al Ahli bu maçta ikinciliğini korumayı ve komşusu ve geleneksel rakibi Al Ittihad'ın liderliğini sürdürdüğü zirveye doğru ilerlemeyi hedefliyor.

Mohannad Al-Qudaibi: Jawwy Ligi'nin Beckham'ı

Reklam

Sihir akıllarda hep sahanın merkezinden rakip savunmaları delen büyüleyici ara paslarla özdeşleşse de Al Qadsiah 21 Yaş Altı takımının kanat oyuncusu Mohannad Al-Qudaibi, bambaşka bir sihir türünde ustalaştı.

Al-Qudaibi, 6 asistle Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nde bu sezon en çok asist yapan oyuncu ve listenin tek başına zirvesinde yer alıyor.

Reklam

Ancak Al Qadsiah oyuncusunun asistlerinin dikkat çekici yanı, doğrudan ara paslardan değil, kalenin hemen önünde forvetlerin kafasını ya da ayağını doğrudan bulan isabetli ortalardan gelmesi.

Mohannad Al-Qudaibi, son yıllarda artık pek görülmeyen bir kanat oyuncusu tipini yeniden gündeme getirdi: çizgide oynayan, kendi kanadından hareketlenip forvetin gole çevirdiği isabetli ortalar yapan kanat oyuncusu.

Reklam

Bu kanat oyuncusu tipi geçmişte oldukça popülerdi ve bununla en çok tanınan isim İngiliz efsane David Beckham'dı. Ancak bu tip, son yıllarda ters ayağıyla içeri kat eden ters kanat oyuncusu lehine giderek kayboldu.

Mohannad Al-Qudaibi, yalnızca Al Qadsiah'ın Jawwy Elit Ligi'nde Al Hilal'e karşı oynayacağı bir sonraki maçta değil, belki birkaç yıl sonra Suudi Arabistan Milli Takımı için de son yıllarda nadir hale gelen bir oyun tarzını yaratacak bir çözüm olabilir.

Reklam

Mohammed Al-Eisa: kayıp golcü

Beklenen yeteneklerden söz etmişken, Jawwy Elit Ligi'nin bu sezonun başında parlayan en dikkat çekici yeteneklerden birini, Al Ettifaq oyuncusu Mohammed Al-Eisa'yı aradığına şüphe yok.

Reklam

Al-Eisa, 8 golle Jawwy Elit Ligi'nde bu sezonun en golcü ikinci oyuncusu konumunda ve Al Ahli'nin forveti Moussa Adam'ın yalnızca 1 gol gerisinde.

Ancak işin tuhaf yanı, Al-Eisa son 4 haftada hiç gol atamadı. 8 golünün tamamını ilk 6 haftada kaydeden oyuncu, bunların 4'ünü 10-1 kazanılan ilk maçta Al Tadamon'a karşı attı.

Reklam

Mohammed Al-Eisa için gol yollarına geri dönmek adına, önümüzdeki salı günü Dammam'da karşılaşacakları Al Nassr gibi büyük bir maçtan daha iyi bir fırsat olmayacak.