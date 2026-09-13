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Elit Joy Ligi: Nassr'ın gençleri büyüklerin kupasından tadıyor, yeni bir tarihi mağlubiyet

Al Nassr U21 - Al Fayha U21
Al Nassr U21
Al Fayha U21
Jawwy Elite League U-21
Al-Ain - Al Nassr FC
Al-Ain
Al Nassr FC
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri

Nassr Kulübü, El-Feyha takımının tarihi bir "geri dönüş"le kendisine yeni bir sürpriz yenilgi tattırmasının ardından Joy Elit Ligi (21 yaş altı Suudi Ligi) şampiyonasında büyükler kategorisinden uzaklaştı.

Nassr'ın 21 yaş altı takımı, bugün pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki sahasında El-Feyha ile karşılaştığı ve Joy Elit Ligi müsabakalarının dördüncü haftasında oynanan maçta 3-2 mağlup oldu.

İşin tuhaf yanı, "El-Alemi"nin gençleri 19 ve 28. dakikalarda sırasıyla Yusuf et-Tahhan ve Abdurrahman el-Anzi'nin golleriyle ikili farkla öne geçmeyi başardı.

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İlk yarının normal süresi Nassr'ın iki farklı üstünlüğüyle sona ermiş olsa da, El-Feyha aynı devrenin uzatma dakikalarında 3 dakika içinde Muhammed ed-Duveyş ve Muaz el-Habib'in golleriyle beraberliği yakalamayı başardı.

AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Ain crest
Al-Ain
ALA
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Maçın bitimine 8 dakika kala Fahd el-Hubeyşi, El-Feyha takımına galibiyeti getiren ölümcül golü kaydetti ve Nassrlı oyuncular skoru geri çevirmeyi başaramadı.

Nassr'ın gençlerinin bu tökezlemesi, A takımın dün cumartesi günü Roşen Ligi'nin yedinci haftasında El-Halic ile 1-1 berabere kalarak yaşadığı tökezlemeden 24 saat sonra geldi.

Bu yenilgi, Nassr'ın 21 yaş altı takımının bu sezon Joy Elit Ligi'nde üst üste aldığı ikinci mağlubiyet oldu; üstelik takım yalnızca 3 maç oynamış olmasına rağmen, geçen hafta El-Feth'e 2-1 yenilmişti.

Büyükler kategorisine geri dönmek yerine, Nbaşr takımı puan cetvelinde yalnızca 3 puanla on beşinci sıraya geriledi; bu sıra, sezon sonundaki eleme turlarına katılmayı sağlamıyor.

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