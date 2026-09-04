Son dönemde yaşadığı mali kriz gölgesinde, yeni resmi bir karar Al Nassr kulübünü geleceğin yıldızlarını kaybetmekten kurtardı.

Roshn Ligi'ne bağlı Mali Kontrol Komitesi, İspanyol Real Mallorca'dan Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa dışında, Al Nassr'ın mevcut yaz transfer döneminde herhangi bir yeni transfer yapmasını yasaklama kararı almıştı.

Komite ayrıca, başta Suudi kanat oyuncusu Abdulrahman Ghareeb olmak üzere ilk takımın bazı oyuncularının ve Jawwy Elit Ligi'nde mücadele eden 21 yaş altı takımının bazı oyuncularının sözleşme yenilemelerini de onaylamayı reddetmişti.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, Roshn Ligi'nin geri adım atarak, başta Suudi 21 yaş altı liginde mücadele eden takımın oyuncuları olmak üzere Al Nassr'a farklı yaş kategorilerindeki oyuncuların sözleşmelerini yenileme onayını verdiğini belirtti.

Yenileme sadece oyuncularla sınırlı kalmayacak; lig, farklı yaş kategorilerindeki antrenörlerin ve 21 yaş altı takımının antrenörlerinin de sözleşmelerinin yenilenmesine onay verdi.

Bu karar, tüm yaş kategorilerinde, özellikle de Jawwy Elit Ligi turnuvasında mücadele eden takımda pek çok seçkin yeteneğe sahip olan başkent kulübünün geleceği açısından bir kurtuluş niteliği taşıyor.

Al Nassr, Jawwy Elit Ligi turnuvasının geçen sezonki çeyrek finaline yükselmiş, ardından final maçına çıkan ancak orada Al Hazm karşısında yenilgi alan Al Fateh'e mağlup olmuştu.

Yeni sezonda Al Nassr yoluna, Saad Haqawi ve Haidar Abdulkarim'in parladığı bir maçta Al Jabalain'i 4-0 yenerek başladı. Takım, üçüncü hafta kapsamında öbür gün pazar günü Ahsa'da Al Fateh ile karşılaşmaya hazırlanıyor.