Manchester United efsanesi Paul Ince, kulübün yaz transfer döneminde orta saha bölgesine 3 oyuncu için 155 milyon sterlin harcamasını eleştirdi. Ince, kulübün bu mevkide kilit bir rol üstlenebilecek bir oyuncuya zaten sahip olduğunu, ancak onun daha fazla cesaret göstermesi ve risk alması gerektiğini vurguladı.

Manchester United, Carlos Baleba'yı 70 milyon sterline, Andrey Santos'u 50 milyona ve Youri Tielemans'ı 35 milyona kadrosuna kattı. Baleba ise milli aranın ardından ekim ayından önce takımla forma giyemeyecek.

Ince, kulübün bu paranın bir kısmını orta sahayı bu şekilde güçlendirmek yerine başka mevkilere yönlendirebileceği görüşünde.

Mirror gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "United'ın elinde zaten Mainoo varken, neden Santos ve Baleba için bu kadar para ödediğini anlamıyorum."

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Ve ekledi: "Bu paranın ilk üç sıradan biri için mücadele etmek amacıyla belki bek ya da forvet mevkisine harcanabileceğini düşündüm."

Aynı zamanda Ince, Ipswich Town'a karşı 5-2 kazanılan maçtaki performansının ardından geniş çapta övgü alan Kobbie Mainoo'dan daha büyük bir etki göstermesini istedi.

Şunları söyledi: "Ipswich'e tüm saygımla, eğer United'a gelip açık bir futbol oynarlarsa, ona karşı yine de iyi bir maç çıkarabilirim. Kobbie'nin bunu her hafta yapması gerektiği çok açık."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçı kontrol eden bir oyuncu görmek istiyorum; topu alıp sadece yatay pas veren ya da onu Bruno Fernandes'e gönderen birini değil. Onun topu ileri taşımasını ve ikili pas oynamasını görmek istiyorum."

Ince, Mainoo'nun kale önünde daha cesur olması gerektiğinin altını çizerek şöyle konuştu: "Bir maçta kaç şut çekiyor? Ben oynarken bir maçta 3 ya da 4 kez şut çekmeye özen gösterirdim ve o esasen benim üstlendiğim rolün aynısını üstleniyor."

Ve ekledi: "Mainoo'da daha fazlası var; sadece pas verip görevlerini yapmayı Bruno Fernandes ile Matheus Cunha'ya bırakmak değil. Çok şey sunabilir, daha fazla şut çekebilir, topu ileri taşıyabilir. İki ayağı da iyi ve sahip olduğu tüm bu potansiyeli daha fazla göstermesi gerekiyor."

Ince, Mainoo'ya mesajını şöyle noktaladı: "Ne kadar yetenekli olduğuna inanman ve güvenli oynamaya yönelmemen gerekiyor. Çok iyi bir oyuncu olabilir."

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