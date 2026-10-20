Ethan Nwaneri şu sıralar yeterince süre alamamaktan şikâyet edemez. İngiliz oyuncu, Borussia Dortmund'un salı akşamı FK Sabah'a karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında büyük olasılıkla önceki kiralık durağı Olympique Marsilya'da sahada kaldığı süreyi aşacak. Azerbaycan'da 17 dakika daha oynaması hâlinde Nwaneri, BVB formasıyla da 412 dakikaya ulaşacak. Üstelik bunu on bir değil, yalnızca sekiz maçta yapmış olacak.

Ancak 19 yaşındaki oyuncunun son olarak Union Berlin deplasmanındaki 0-0'lık maçta 62 dakika daha oynaması az kalsın mümkün olmayacaktı. Nwaneri, henüz 14. saniyede eski Dortmundlu Tom Rothe'ye yandan kayarak müdahale etti. Yalnızca dört saniye sonra hakem Daniel Schlager karşısına geçip kırmızı kartı gösterdi. Ancak hakem hatasını fark ederek kararını haklı olarak sarı karta çevirdi.

Bu, hücum oyuncusunun cumartesi günü başkentte BVB adına ortaya koyduğu en iyi gelişmeydi. Zira ligde kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmesi, daha sonra sakatlanan ve Borussia'da uzun süre forma giyemeyecek olan Konstantinos Karetsas'ın yokluğu düşünüldüğünde bir başka darbe olacaktı.

Nwaneri, Köpenick'te Dortmund formasıyla daha önce de birkaç kez sergilediği türden bir performans ortaya koydu: Oyunun içinde sık sık yer aldı, yeterince topla buluştu ve zaman zaman tehlike yarattı; ancak özellikle son vuruşlarında çoğunlukla istediğini yapamadı. Bu nedenle istatistiklerinde şu ana kadar yalnızca, ilk maçında Hoffenheim deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyette Albian Hajdari'nin kendi kalesine attığı gol öncesindeki ve asist olarak kaydedilen hareketi bulunuyor.

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Ethan Nwaneri henüz BVB formasıyla gol atamadı

Bu, bir hücum oyuncusu için elbette yetersiz. BVB'nin sekiz Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi maçında attığı 14 gol de öyle. Lars Ricken hafta sonunda, "Şu anda düğümü bir golle çözmesini sağlayacak o ilk adım biraz eksik" dedi.

Dortmund'un sportif işlerden sorumlu yöneticisi, buna rağmen Nwaneri'nin "şimdiye kadarki iyi" performanslarına dikkat çekti ve oyuncunun hamlelerinde daha etkili olmasını sağlayacak belirleyici adımı en kısa zamanda atmasını umduğunu söyledi: "Ona ihtiyacımız olacak. Bu yüzden, özellikle Karetsas'ın bir süre daha oynayamayacağı şu dönemde, kendisine tam destek vereceğiz."

Ricken'in bir golün Nwaneri'nin önünü açacağı yönündeki görüşünün sağlam bir dayanağı olabilir. Nitekim yeni transferler arasında en çok süre alan üçüncü oyuncu olan Nwaneri için bazı anlar farklı sonuçlanabilirdi. Örneğin Stuttgart'ta dar bir açıdan gol attı ancak ofsayttaydı. Bremen'e karşı röveşatayla attığı golden önce ise Waldemar Anton'un Niclas Füllkrug'a yaptığı düşünülen faul nedeniyle hakem erken düdük çaldı ve pozisyon VAR incelemesine gitti. Aynı maçın ilk yarısında Nwaneri, Maximilian Beier'in yakaladığı net fırsatı da güzel bir pasla hazırladı.

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Ethan Nwaneri, BVB'nin tahmin edilebilir hücum oyununun da kurbanı

Nwaneri, son olarak Bodö/Glimt karşısındaki hayal kırıklığı yaratan 0-1'lik maçta da son yarım saatte oyuna girip Dortmund'un performansını yükselten dört oyuncudan biriydi. Ancak kale önünde boş durumdayken vurduğu kafa ve maçın bitimine kısa süre kala bir korner sonrasındaki şutundan daha fazlasını çıkarmalıydı.

Teknik direktör Niko Kovac, yaklaşık beş hafta önce Arsenal'den kiralanan Nwaneri hakkında konuşurken onu "futbol becerileri çok iyi" bir oyuncu olarak nitelendirmişti. Bu tartışmasız doğru: U21 millî takımı formasını 18 kez giyen oyuncu, mükemmel tekniği ve top hâkimiyetiyle öne çıkıyor. Ancak BVB, Kovac yönetiminde fazlasıyla sık sergilediği gibi sıradan ve tahmin edilebilir bir hücum oyunu oynamayı sürdürürse bunların hiçbir faydası olmayacak.

Borussia, sahanın hücum üçte birlik bölümünde derinde savunan ve sıkı dizilen rakip savunmaları aşmak için hâlâ çoğunlukla bireysel kaliteye ve oyuncuların tek başına yaptığı hamlelere bel bağlıyor. Birden fazla oyuncunun katıldığı, planlı ve uyumlu hücum organizasyonları neredeyse hiç görülmüyor. Dolayısıyla Nwaneri gibi bir oyuncu rakibiyle girdiği mücadelede takıldığında hücum da hızla tıkanıyor.

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Ethan Nwaneri, BVB'de henüz tam anlamıyla ikna edemedi

Bu tablo, hücum oyuncularına bir atağın başarıya ulaşması konusunda yalnızca fazla büyük bir sorumluluk yüklemekle kalmıyor; çoğu hamlenin sonuç verme ihtimali yarı yarıya olduğu için eksiklerini de açığa çıkarıyor. Örneğin Nwaneri, bire bir pozisyonlarda çok sık etkisiz kaldı, hız eksikliği yaşadı veya paslarında gereken isabeti sağlayamadı.

Ayrıca Karetsas'ta olduğu gibi Nwaneri'nin de çizgiye yakın oynayıp sahaya genişlik kazandıran rolden ziyade sağ iç koridorda ve özellikle merkezde kendini daha rahat hissettiği gözlendi. Zaman zaman bu bölgelere geçmesi, doğrudan kaleye yönelme isteğini biraz artırdı. Ancak Dortmund'un özellikle sağ tarafta kanattan ortalarla oynamayı öngören hücum yapısı buna ters düşüyor.

Nwaneri'nin bu düzende kendini gösterip gol hasretine son verip veremeyeceğine ilişkin daha fazla yanıt, kasım ortasındaki bir sonraki millî araya kadar alınacak. Bu şekilde devam ederse özellikle Dortmund'un geleceği ve yeteneklerin geliştirilmesi açısından ona forma verme gerekçelerinin azalması gerekir.

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Mathis Albert, Ethan Nwaneri için tehdit oluşturacak mı?

Kovac, Berlin'de 17 yaşındaki Mathis Albert'i bu Bundesliga sezonunda ilk kez oyuna alarak ona 20 dakika süre verdi. Teknik direktörle ilgili önceki deneyimlere bakıldığında bu hamle, Nwaneri gibi oyunculara verilmiş bir mesaj olarak yorumlanamaz. Ancak Albert, şu ana kadar profesyonel düzeyde oynadığı 112 dakikada cesareti, çalımları ve hızıyla Borussia'nın çoğu zaman eksikliğini çektiği anları yaratabileceğinin sinyallerini verdi.

Kovac, eylül ayında Nwaneri hakkında, "Ondan çok ama çok memnunum. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda bizim için çok önemli olacak" demişti. Hırvat teknik direktörün yakın gelecekte ona kendini kanıtlaması için yeni fırsatlar vereceği şüphesiz. Kovac'ın öngörüsünün ne zaman gerçekleşeceği ise belirsiz.

Ethan Nwaneri'nin profesyonel kariyerine genel bakış