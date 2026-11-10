“Elimizden gelen her şeyi yaptık!” Xavi Hernandez, Hollandalı yeteneğin Fas’ı seçmesine tepki gösterdi

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Xavi Hernandez, AZ kanat oyuncusu Ayoub Oufkir'in millî takım düzeyinde Hollanda yerine Fas'ı temsil etme kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Hollanda'nın alt yaş millî takımlarında ilerlemesine rağmen Kuzey Afrika temsilcisini seçen 20 yaşındaki yetenek, bu tercihi yapan son çifte vatandaşlıklı oyuncu oldu.

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Oufkir Fas'ı seçti, KNVB bir darbe daha aldı

Hollanda Millî Takımı Teknik Direktörü Xavi Hernandez, AZ kanat oyuncusu Ayoub Oufkir'in kararına ilişkin konuştu. Oufkir, Hollanda futbol vatandaşlığından vazgeçerek millî takım kariyerine Fas'ta devam etmeyi seçti. 20 yaşındaki oyuncu, Hollanda 21 Yaş Altı Millî Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemeleri kadrosuna seçilmişti ancak Fas Futbol Federasyonu'ndan gelen daveti kabul etti.

Oufkir'in geçen yıl Hollanda ile 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazandığı düşünüldüğünde, bu karar KNVB için büyük bir darbe oldu.

Bu karar, çifte vatandaşlığa sahip yeteneklerin giderek daha fazla Fas'ı seçtiği bir dönemde geldi. FIFA sıralamasında Hollanda'yı geride bırakan Fas, kısa süre önce Ajax'tan Abdellah Ouazane ve Anass Salah-Eddine gibi oyuncuların da tercihi olmuştu.

Xavi: Hollanda federasyonu “elinden gelen her şeyi yaptı”

Pazartesi sabahı düzenlediği basın toplantısında Xavi, oyuncunun tercihine saygı duyduğunu belirtti ve federasyonun yetenekli kanat oyuncusunu Hollanda millî takım yapısında tutmak için her türlü çabayı gösterdiğini doğruladı.

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Xavi, “Oyuncuların tercihine saygı duyuyorum. Bence elimizden gelen her şeyi yaptık ama sonuçta bu tercihe saygı duymalıyız,” dedi.

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Sürece bizzat dahil olup olmadığına da değinen teknik direktör şunları ekledi: “İhtiyacımız olan bir oyuncu söz konusuysa sürece dahil olabilirim. Bunun dışında yalnızca oyuncunun kararına saygı duyduğumu söyleyebilirim. Fas'ı seçti ve artık bu oyuncu hakkında konuşmamıza gerek yok. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve nihayetinde karar oyuncunun.”

Fas, Hollanda doğumlu oyunculardan oluşan kadrosunu güçlendirirken De Jong hayal kırıklığına uğradı

NOS'a göre KNVB Genel Direktörü Nigel de Jong, millî takım seçme hakkına ilişkin değişen tabloyu gözler önüne seren Oufkir'in ayrılığından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti.

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Oufkir, Hakim Ziyech ve Nordin Amrabat gibi kendisinden önce Fas'ı seçen oyuncuların izinden giderek Noussair Mazraoui, Souffian El Karouani, Anass Salah-Eddine, Abdellah Ouazane, Sofyan Amrabat, Oussama Idrissi ve Zakaria Aboukhlal'ın da aralarında bulunduğu, Fas'ı temsil eden Hollanda doğumlu güçlü oyuncu grubuna katılıyor.

Xavi'nin sözleşmesi 2030'a kadar sürerken çifte vatandaşlığa sahip oyuncuların seçeneklerini yönetmek, Hollanda federasyonu için önemli bir stratejik zorluk olmaya devam ediyor.

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Hollanda, yaklaşan millî maçlara odaklanıyor

Hollanda, yaklaşan millî maçlarına hazırlanırken yoluna Oufkir olmadan devam edecek.

KNVB ülkedeki ve Avrupa'daki öne çıkan genç oyuncuları takip ederken Xavi, millî takımda oynamayı seçen oyuncularla takım birlikteliği oluşturmaya odaklanıyor.

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Fas ise Avrupa'nın önde gelen yetenekleriyle millî takım kadrosunu güçlendirmeyi sürdürürken Oufkir'i A millî takıma dahil etmeye çalışacak.