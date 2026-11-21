Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, pazar günü Anfield'da oynanacak kritik Premier League maçı öncesinde Manchester United'ın belirgin bir taktiksel avantaja sahip olduğunu kabul etti. Iraola, Mauricio Pochettino'nun Old Trafford'da göreve gelmesinin ezeli rakiplerini tehlikeli ölçüde öngörülemez kıldığını düşünüyor.

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Iraola, öngörülemez Manchester United'a karşı temkinli

Iraola, pazar günkü kritik Premier League karşılaşması öncesinde Manchester United'ın Liverpool'a karşı küçük bir taktiksel avantaja sahip olduğunu düşünüyor. Merakla beklenen Anfield mücadelesi, Mauricio Pochettino'nun konuk takımın başındaki ilk maçı olacak. Pochettino, son millî maç arasında Manchester United Teknik Direktörlüğü görevinde Michael Carrick'in yerini aldı .

Old Trafford'da beklenmedik biçimde göreve başlaması , her zaman azami dikkat gerektiren bu köklü rekabete bir sürpriz unsuru katıyor. Liverpool, sezona etkileyici başlangıcının ardından Premier League puan tablosunda dördüncü sırada yer alıyor. Rakibi ise sekiz maçlık galibiyet hasretinin ardından 18. sırada bulunarak Merseyside'a gelecek.

Pochettino'nun yeni taktik planına uyum sağlamak

Yeni göreve gelen bir teknik direktöre karşı hazırlanmak, her rakip için farklı bir zorluk yaratır. Iraola, teknik ekibinin Pochettino'nun ilk 11'ini tam olarak nasıl kuracağını öngörmek için yakın döneme ait referanslardan yoksun olduğunu kabul ediyor.

Iraola gazetecilere, “Teknik direktör olarak birbirimize rakip olduk. Elbette Premier League'de geride bıraktığı, inceleyebileceğimiz pek çok maç var” dedi. “ABD'deki maçlara bakabiliriz ama [Manchester United'ın] küçük bir avantaja sahip olduğu doğru. Hazırlanırken başvurabileceğimiz referanslar yok çünkü şu anda açıkçası bilmediğimiz farklı yollar izleyebilirler.”

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Köklü rekabet, Anfield'da güçlü bir performans gerektiriyor

Sürpriz unsuru konuk takımın lehine olsa da Iraola, kadrosunun sahada sorunları çözebileceğine güveniyor. Manchester United oyuncularının temel güçlü ve zayıf yönlerinin büyük ölçüde aynı kaldığını vurguladı. Ancak ev sahibi ekip, bu hafta sonu psikolojik bir engeli de aşmak zorunda. Liverpool, Mart 2023'ten bu yana Anfield'da Manchester United'ı yenemedi. Bu da karşılaşmayı ev sahibi taraftarlar için daha da önemli kılıyor.

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Iraola sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı şeylere uyum sağlamalıyız. Umarım oyuncularla geçirdiğimiz zamanın ardından maçın başlangıcını mümkün olduğunca çabuk yönetebiliriz. Ama oyuncuları çok iyi tanıyoruz. Nasıl oyuncular olduklarını biliyoruz. Bugüne kadar gösterdikleri güçlü ve zayıf yönleri biliyoruz; bunlar bir günden diğerine değişmeyecek. Açıkçası bundan daha büyük maç bulamazsınız.

“Burada olduğum ve bu maçların bir parçası olma ayrıcalığına sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Maçın önemini kabul etmeliyiz. İşin içinde birçok unsur var. Yeni bir teknik direktörleri var; bu da bizim için yeni zorluklar demek. Bu maç bizim için pek çok açıdan önemli. İç saha formumuzu geliştirmek istiyoruz. Deplasmanda çok iyiydik ama evimizde iyi değildik. Önümüzdeki ilk fırsat, pazar günü Manchester United'a karşı oynayacağımız maç.”

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Merseyside'daki kötü seriye son vermek

Pazar günü Liverpool için kendi taraftarı önündeki son dönemdeki istikrarsızlığı giderme fırsatı sunuyor. Iraola, oyuncularından bu fırsatı değerlendirip zor günler geçiren rakiplerine karşı ses getiren bir performans sergilemelerini istedi.

Manchester United açısından ise bu zorlu maç, Pochettino'ya takımın Premier League'deki kötü gidişatına hemen son verme şansı sunuyor. Anfield'da gelecek sürpriz bir galibiyet, giderek azalan ligde kalma umutlarına büyük bir destek sağlayacak.