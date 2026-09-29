Manchester City, İngiltere Premier Lig'e bağlı bağımsız komisyonun kararı karşısında "hayal kırıklığı ve şaşkınlık" duyduğunu ifade ederek, kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda masumiyetine bağlı kaldığını vurguladı ve konumunu savunmak için hukuki ve düzenleyici süreçleri sürdürme kararlılığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Ligi, bugün salı günü Manchester City'nin yıllar süren soruşturmanın ardından ciddi mali ihlallerden suçlu bulunduğunu resmen doğrulamıştı.

İngiltere Premier Lig Ligi'nin İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, davayı ve kararı "İngiltere Ligi tarihinin en önemlisi" olarak nitelendirdi.

Manchester City, ligin açıklamasından dakikalar sonra yayımlanan bir resmi açıklamada şunları söyledi: "Kulüp, bugün yayımlanan İngiltere Premier Lig komisyonunun kararı karşısında hayal kırıklığı ve şaşkınlık duymaktadır."

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulüp, İngiltere Premier Lig Ligi'nin kendisine yönelttiği suçlamalar konusunda masumdur ve bu davayla ilgili kulübün tüm konumlarını destekleyen, tartışmaya kapalı kapsamlı bir dizi delil mevcuttur."

Kulüp sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nedenle Manchester City, konumunu tavizsiz bir şekilde savunmaya devam edecek ve gerektiğinde ilgili tüm düzenleyici ve hukuki mercilere karşı uygun adımları atma girişiminde bulunacaktır."

Manchester City, davanın henüz kapanmadığını vurgulayarak şunları açıkladı: "İngiltere Premier Lig'in süreçleri hâlâ devam etmektedir ve henüz sonuçlanmamış önemli unsurlar bulunmaktadır. Kulüp, kararın hukuk, ilkeler ve olgular açısından bariz esaslı hatalar içerdiği ve isabetli bir karar olmadığı gerekçesine dayanarak, kendisine açık olan temyiz yollarını kullanmaya şimdi başlayacaktır."

Kulüp, geçtiğimiz sekiz yıl boyunca, İngiltere Premier Lig yönetiminin ve icra liderliğinin bağımsız, tarafsız ve adil bir düzenleyici merci olarak, herhangi bir taraflı etkiden uzak biçimde hareket edeceği esasına dayanarak hukuki süreçlere bağlı kaldığına işaret etti.

Manchester City açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Kulübün, gelecek tüm süreçler tamamlanana kadar söyleyebilecekleri konusunda daha fazla kısıtlı olduğu açıktır."