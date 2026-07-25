Barcelona kulübünün, tarihi kalesinde süren yenileme ve inşaat çalışmalarını, dün cuma günü proje sahasında bir işçinin trajik biçimde hayatını kaybetmesi nedeniyle yas gerekçesiyle durdurduğunu bugün cumartesi açıklamasının ardından "Spotify Camp Nou" stadına hüzün çöktü.

Katalan stadının çevresinin 3 yılı aşkın süredir alıştığı gürültü, aralıksız çalışan makinelerin hareketi ve işçilerin akını manzaraları yerini, kulübün yaşadığı yas halini yansıtan hüzünlü bir sessizliğe bıraktı; sahada her gün binden fazla işçi bulunuyor.

Trajik kazanın detayları

İspanyol "Marca" gazetesine göre, acı kazanın detayları cuma öğle saatlerine dayanıyor; bir işçi (54 yaşında) "Les Corts" stat inşaat sahasında işini yaparken ölümcül bir darbe aldı.

Bu ölümlü iş kazası, stadın büyük yenileme sürecinin haziran 2023'te başlamasından bu yana türünün ilk örneği oldu.

Resmi düzeyde ise, yürürlükteki protokoller uyarınca, kazayla ilgili bir açıklama yayınlayan Katalonya bölge polisi, gerekli yasal işlemlerin yapılması için iş kazasının detaylarını soruşturma mahkemesine bildirdi.

Laporta'dan kişisel girişim ve resmi açıklama

Barcelona başkanı Joan Laporta ise, taziyelerini sunmak ve bu acı olay karşısındaki derin üzüntüsünü ifade etmek için hayatını kaybeden işçinin ailesiyle kişisel ve doğrudan iletişime geçmeye karar verdi.

Katalan kulübü, yas halini teyit etmek için resmi hesapları üzerinden resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barcelona kulübü, dün Spotify Camp Nou'daki yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçinin ölümü nedeniyle derin üzüntü duymaktadır."

Kulüp açıklamasında şunları ekledi: "En içten taziyelerimizi sunmak ve tüm desteğimizi ve sevgimizi işçinin ailesine, arkadaşlarına ve iş arkadaşlarına iletmek isteriz. Kulüp başkanı Joan Laporta, taziyelerini aileye bizzat iletecek ve tüm kurum adına kendisini onların hizmetine sunacaktır."

Projenin geleceği

Belirtmek gerekir ki, "Spotify Camp Nou" stadındaki büyük yenileme çalışmaları bu aylarda stadın yeni çatısını desteklemeye yönelik "basınç halkası" üzerinde yoğunlaşıyor.

Barcelona yönetimi, bu aşamayı geride bırakmayı, projeyi tamamlamayı ve stadı yeni ve eksiksiz haliyle 2027 yılının sonlarında teslim etmeyi umuyor.