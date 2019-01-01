Elif Elmas yine Fenerbahçe'yi kurtardı
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AA
Fenerbahçe'nin Galatasarayla oynadığı derbi 1-1 sona ererken sarı-lacivertlilerin braberlik sayısı Elif Elmas'tan gelmişti. Böylelikle Makedon oyuncu, 7 ay sonra gol sevinci yaşadı.
Maçın 71. dakikasında bu sezonki ikinci golünü kaydeden Elif Elmas, takımını derbide mağlubiyetten kurtarıp beraberliğe taşıdı.
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Bu maçtan önce son golünü 16 Eylül 2018'de Konyaspor maçında atan 19 yaşındaki futbolcu, takımının sıkıntı döneminde 3 puan almasını sağlamıştı. Elif, derbide attığı golde de Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı olan 20 yıllık serisini de devam ettirmiş oldu.