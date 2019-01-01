Elif Elmas yine Fenerbahçe'yi kurtardı

Fenerbahçeli Elif Elmas 7 ay sonra fileleri sarsarken yine kritik bir maçta takımını kurtardı

'nin Galatasarayla oynadığı derbi 1-1 sona ererken sarı-lacivertlilerin braberlik sayısı Elif Elmas'tan gelmişti. Böylelikle Makedon oyuncu, 7 ay sonra gol sevinci yaşadı.

Maçın 71. dakikasında bu sezonki ikinci golünü kaydeden Elif Elmas, takımını derbide mağlubiyetten kurtarıp beraberliğe taşıdı.

Bu maçtan önce son golünü 16 Eylül 2018'de maçında atan 19 yaşındaki futbolcu, takımının sıkıntı döneminde 3 puan almasını sağlamıştı. Elif, derbide attığı golde de Fenerbahçe'nin 'a karşı olan 20 yıllık serisini de devam ettirmiş oldu.