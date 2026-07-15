Elia, Royston Drenthe hakkında son gelişmeleri aktarıyor: 'Kendi vücudunda hapsolmuş durumda'

Eljero Elia, Çarşamba günü Het Oranje Café’de Royston Drenthe’den bahsedilirken gözle görülür bir şekilde duygulandı. Feyenoord ve Real Madrid gibi takımlarda forma giymiş olan eski futbolcu, geçen yıl Ekim ayında beyin felci geçirdi. “Bunu kimseye dilemezsin.”

“Onu ailemden biri gibi görüyorum. Bu herkesin başına gelebilirdi,” diye söze başlayan Elia, SBS6’nın talk şovunda şöyle devam etti: “Bunu kimseye dilemezsin. O, kendi vücudunda hapsolmuş durumda.”

“Sol kolu hâlâ felçli. Konuşma yeteneğini de kaybetti. Ama mücadele ediyor. Biz de ona sevgi veriyoruz, elimizden gelen tek şey bu. Sevgi ve destek almasını sağlamak. Onu kucaklamak ve yaptığımız her şeye dahil etmek. Bu çok acı verici dostum,” diyor bir zamanların etkileyici kanat forveti.

Sunucu Sam van Royen, Drenthe’nin yakınlarıyla nasıl iletişim kurduğunu öğrenmek istiyor. “Bazen onu anlayabiliyorsunuz. Bazen de anlayamıyorsunuz. Kendini iyi ifade edemiyor,” diyerek Elia, Drenthe’nin kendini anlaşılır kılmaya nasıl çalıştığına dair bir fikir veriyor. “Onunla biraz daha uzun süre vakit geçirirseniz, ne demek istediğini anlıyorsunuz.”

“Terapi ve tedavi. Bunları gerçekten yapması gerekiyor. Zaten yapıyor da ve giderek daha iyiye gidiyor. Küçük adımlar. Ama ilerleme var ve en önemlisi de bu,” diyor umut dolu Elia.

Drenthe (38), geçen yıl “Nog Eén Keer Fit” programının çekimleri sırasında bir beyin felci geçirdi. O zamandan beri eski solak oyuncu iyileşmek için çaba gösteriyor, ancak Elia’ya göre bu süreç inişli çıkışlı ilerliyor.