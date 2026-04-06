Elgyn Hato, Ajax'ın Future Cup finalini kaybetmesine neden olan faulün ardından gözyaşlarını tutamadı

Ajax U17, Future Cup'ta elendi. Stan Bijl'in takımı, turnuvanın yarı finalinde Real Madrid'in genç takımına 1-2 yenildi.

Paskalya Pazarı günü Ajax, mini turnuvanın grup aşamasını geçmeyi başardıktan sonra, Pazartesi öğleden sonra De Toekomst'ta işler ters gitti. Amsterdam ekibi, biraz kolay verilen bir penaltı sonucunda erken bir geriye düşüş yaşadı.





İkinci yarıda Ajax maça geri döndü. Luca de Baat çok uzak mesafeden Denzel Darko'nun sırtına şut attı ve topun ağlara gittiğini gördü: 1-1.

Beraberlik golünün hemen ardından Ajax yine büyük bir darbe aldı. Gerain van Loon orta sahada sert bir faul yaptı ve bunun üzerine hakem tarafından hemen oyundan atıldı.

On karşı on bir kalan Real Madrid, inisiyatifi ele geçirdi. İspanyollar birkaç büyük fırsat yakaladı, ancak sonunda gol atmak için yine bir penaltıya ihtiyaç duydu.

O ana kadar turnuvada çok iyi bir performans sergileyen, henüz on beş yaşındaki Elgyn Hato, maçın son düdüğü çalınmadan hemen önce talihsiz bir şekilde rakibini düşürdü. Penaltı kaçırılmadı ve Ajax, geçen yılki şampiyonluğunu sürdüremedi.

Finalde Real Madrid, bu öğleden sonra Future United veya RSC Anderlecht ile karşılaşacak.