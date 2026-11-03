54. dakikada attığı golü önce takım arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Karl, ardından kendisini eleştirenlere de bir yanıt verdi. Bayern'in hücumdaki genç yıldızı, iki elini kulaklarına götürerek "bla bla" hareketi yaptı. Mesajı açıktı: Söyledikleriniz umurumda değil.

Karl bu hareketiyle, diğer isimlerin yanı sıra Bayern'in onursal başkanı ve kulübün hamisi Uli Hoeneß'i kastetmiş olabilir. Ne de olsa 18 yaşındaki oyuncuyla ilgili son dönemdeki kamuoyu tartışmalarını başlatan isimlerden biri Hoeneß'ti. Kısa süre önce Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda Karl hakkında şöyle demişti: "Onunla ciddi bir konuşma yapmaya karar verdim." Hoeneß, Karl'ın "henüz süperstar olmaktan çok uzak" olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Genç oyuncuların alçakgönüllülüğe ihtiyacı var. Olise ile yapılan kıyaslamalar belli ki ona iyi gelmiyor; aralarında hâlâ dağlar kadar fark var. [...] Genç oyuncuların baskıya da ihtiyacı var. Örneğin Lennart Karl'a sürekli sarılıp sarmalanmasının iyi gelip gelmediğini bilmiyorum."

Öte yandan Bild kısa süre önce, gazetenin "gösterişli yaşam tarzı" diye nitelediği durumdan Bayern içinde rahatsız olan tek kişinin Hoeneß olmadığını yazmıştı. Son haftalarda Karl'ın yaşındaki bir oyuncu için son derece normal sayılabilecek kısa süreli bir performans düşüşü yaşamasıyla birlikte, Almanya Millî Takımı'nda dört kez forma giyen oyuncu hakkındaki medya tartışmaları da hız kazandı.

Michael Ballack, Bayern'in Lennart Karl'a yaklaşımı hakkında ne söyledi?

Danışmanı Michael Ballack, geçen hafta sonu Borussia Dortmund ile oynanan kritik maç öncesinde Karl'ı savundu. Ancak bu çıkışı, oyuncuyla ilgili haberlerin gündemden düşmemesine de yol açtı. Ballack, DAZN'a yaptığı açıklamada Bayern yönetimini Karl'a yaklaşımı nedeniyle eleştirerek "Uli Hoeneß'in onun kamuoyu önündeki tavrını eleştirmesi meşru. Ama bunu yaparak Lennart'ı herkesin önünde hedef hâline getirdiği de açık" dedi. Bayern'in sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl'i de hedef alan Ballack, "Lennart'ın performansı yeniden açıkça yükselişe geçmişken onun bir düşüş yaşadığını söylemesi ve buna hatalarını da eklemesi, zamanlama açısından anlaşılmaz; içerik açısından da en azından sorgulanmalı" ifadelerini kullandı.

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Dortmund maçının ardından Eberl'e doğal olarak Ballack'ın sözleri soruldu. Eberl, 50 yaşındaki Ballack'ın iki ayrı rol üstlenmesinden de rahatsız olduğunu gösterdi: "Bunu DAZN yorumcusu olarak mı, yoksa oyuncunun danışmanı olarak mı söyledi, bilmiyorum" diye karşılık veren Eberl, Sky'a şunları söyledi: "Açıkçası medya üzerinden bir tartışma yürütülmesini doğru bulmuyorum." Karl'ın sahadaki durumuna ilişkin ise şöyle konuştu: "Gelişiminde zaman zaman bir düşüş olabileceğini biliyorduk. Söylediğimiz de bundan başka bir şey değildi. Şimdi yeniden yükselişe geçtiğini ve doğru yolda olduğunu görüyoruz. Bu genç insanın bütün bunları bir kenara bırakabilmesi beni etkiliyor. Bayern Münih adına söylediğim şey buydu."

Turnuvanın başlamasından kısa süre önce uyluğunda meydana gelen kas demeti yırtığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıran Karl, sezona da zor bir başlangıç yapmıştı. Ancak hücuma dönük orta saha oyuncusunun performansı son maçlarda yeniden belirgin biçimde yükseldi. Atletico karşısında attığı önemli gol ise şimdilik bunun en dikkat çekici göstergesi oldu.