Reklam

Harry Kane'in uzun süre sahalardan uzak kalacak olması ve Jamal Musiala etrafındaki tartışmalar, Bayern Münih'te her şeyin önüne geçti.

Harry Kane, Traunstein'daki taraftar kulübünden değil, bileği ateldeyken klinikten selam gönderdi. Taraftarlar Jamal Musiala'yı da göremedi. Sakatlıklardan ciddi biçimde etkilenen Bayern Münih'in profesyonel futbolcularının büyük çoğunluğu pazar günü geleneksel ziyaretlerini gerçekleştirirken, yöneticiler yeni rekor rakamların sevincini yaşıyordu. Hafta sonunun iki kilit ismi ise Münih'te kaldı ama gündemden hiç düşmedi.

Özellikle Musiala, yalnızca cumartesi günkü yıllık genel kurulun çevresinde değil, öncesinde de çok konuşuldu. 988,2 milyon avroluk rekor ciro, 23 yaşındaki oyuncunun ve teknik direktör Vincent Kompany'nin dönüşü, cuma akşamı 1. FC Köln ile oynanan ve Kane'den gelen kötü haberin gölgelediği, hayal kırıklığı yaratan 1-1'lik (1-1) beraberlik mi? Bunların hepsi ikinci planda kaldı. Başkan Herbert Hainer ve yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen'in başını çektiği kulüp yönetimi, daha çok eski kulüp yöneticisi Karl-Heinz Rummenigge'nin Musiala'ya yönelik benzeri görülmemiş doğrudan çıkışının etkisini hafifletmeye çalıştı.

Hainer, "Hepimiz oyuncu için endişeleniyoruz. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge ve Jan-Christian Dreesen de bunu dile getirdi" dedi. Rummenigge, cuma günü yaptığı açıklamada, uzun süre sakatlık ve hastalık yaşayan yetenekli oyuncunun performansına ilişkin Hoeneß ve Dreesen'in daha önce ifade ettiği şüpheleri çok daha sert sözlerle vurgulamıştı.

Reklam Reklam

Dreesen, amacın hiçbir zaman "Jamal'a baskı yapmak" olmadığını vurguladı: "Hepimiz Jamal'ın yeniden eski Jamal olmasını istiyoruz. Geri dönebilmek için zamana ihtiyacı var. Ona bu zaman tanınmalı." Dreesen'e göre artık "sözleşme hakkında konuşmaya" da gerek yoktu. Ancak Rummenigge tam da bunu yapmıştı.

Related Topics

Gelecek maçlar LIL Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

Musiala, Şubat 2025'te sözleşmesini 2030'a kadar uzatmış ve kulübün en çok kazanan oyuncularından biri olmuştu. Ardından millî oyuncuda, absansların eşlik ettiği nörolojik bir işlev bozukluğu olduğu ortaya çıkmıştı . Hainer, Musiala tarafının sözleşme uzatılmadan önce hastalıktan haberdar olmuş olabileceği yönündeki iddiayı cumartesi günü kesin bir dille reddetti .

Getty Images

Musiala ile Bayern Münih arasında yazın varıldığı öne sürülen anlaşma

Peki kulüp yönetimini, futbolcu sendikası FIFPRO'nun kınadığı ve planlı olduğu açıkça görülen bu çıkışa iten neydi? Süddeutscher Zeitung'a göre yazın Musiala'nın danışmanları ile kulüp arasında sözlü bir mutabakata varıldı. Buna göre oyuncu eski performansına ulaşamazsa sözleşmesinin yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Reklam

Rummenigge, Musiala'nın eski performansına ulaşamamasını "pekâlâ mümkün ve ihtimal dışı değil" diye nitelendirmişti. Böyle bir durumda sözleşmedeki tutarların "doğal olarak, kusura bakmayın ama, artık karşılanabilir olmayacağını" söylemişti. Üstelik Rummenigge, "Musiala'nın kulüpten ayrılacağını ya da başka bir kulübün onu bu koşullar altında satın alacağını hayal edemediğini" belirtmişti.

Bu öfkeli çıkışın arkasındaki strateji ne? Görünüşe göre Musiala tarafının taviz vermesi isteniyor. Köln karşısında iki aylık sakatlık arasının ardından taraftarların alkışları eşliğinde oyuna giren oyun kurucu, sakatlıklardan etkilenen hücum hattı için aynı zamanda bir umut kaynağı. Özellikle de Kane'in yokluğunda.

Reklam

Harry Kane'in sakatlığı Bayern Münih'i derinden sarstı

Sindesmoz bağındaki yırtık nedeniyle yıldız oyuncu cumayı cumartesiye bağlayan gece ameliyat edildi ve aylarca forma giyemeyecek. Hastaneden paylaştığı fotoğrafın altına "Hayatın inişleri ve çıkışları!" yazdı. Fotoğrafta, sol bacağı sarılı ve iki başparmağı havada olan, şimdilik gollerinden mahrum kalınacak Kane görülüyordu. Kane, "sezonun belirleyici dönemi için yeniden dinç ve hazır olacağına" söz verdi.

Yine de bu sakatlık Bayern Münih'i derinden sarstı. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, durumun "çok zorlu" olduğunu belirterek "Bu bizi gerçekten çok ağır etkiledi" dedi. Münih ekibini çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanı bekliyor. Noel'e kadar da yedi maç daha oynayacak.

Getty Images

Reklam

Kane'in yanı sıra Manuel Neuer, Serge Gnabry ve Ismael Saibari de uzun süre forma giyemeyecek. Bayern Münih ayrıca Alphonso Davies'ten de yararlanamayacak; Luis Díaz ise ancak yavaş yavaş geri dönüyor. Michael Olise, Köln maçında devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı ve stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı. Ancak ön ayağındaki bir ezilmeyle kurtuldu. Muhtemelen yalnızca Lille maçını kaçıracak.

Teknik direktör Vincent Kompany, takımın bu duruma güçlü bir tepki vermesini umuyordu. Belçikalı çalıştırıcı, "Şimdi takımı sırtlaması gereken başka oyuncularımız var" dedi. Örneğin Musiala.