Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior, kişisel hayatında yeni bir adım attı ve ilişkilerinin başlamasından yaklaşık bir yıl sonra, ülkesinin ünlü fenomeni ve girişimcisi Virginia Fonseca ile resmen nişanlandığını duyurdu.

İkili, haberi sosyal medya üzerinden paylaştı. Virginia, Real Madrid'in yıldızıyla birlikte olduğu bir fotoğraf yayımladı ve fotoğrafta her ikisinin de aynı yüzüğü taktığı görüldü. Bu, ilişkilerinin yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyordu.

Fonseca, iki yüzüğün bir yıllık flört döneminin ardından nişanlarının resmi ilanı anlamına geldiğini açıkladı. Bu adım, ikilinin uzun vadeli bir birlikteliğe yöneldiğini teyit ediyor.

Vinicius'un bu adımı, Real Madrid'deki performansındaki düşüş nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilerle aynı döneme denk geldi. Nitekim Brezilyalı yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 7 maçta yalnızca 1 gol kaydetti.

Brezilyalı yıldız, Real Madrid ile birlikte sezonun en önemli maçlarından birine hazırlanıyor. Ekip, İspanya Ligi'nin 7. haftasında yarından sonra Pazar günü komşusu Atletico Madrid ile "Metropolitano" stadında karşılaşacak.

Madrid'de sürekli bir varlık

Virginia Fonseca, Vinicius Junior'ın çevresinde ve Brezilyalı yıldızın İspanya başkentindeki hayatında sık görülen bir yüz haline geldi; ayrıca Real Madrid oyuncusunu desteklemek için tribünlerde boy göstermeye özen gösteriyor.

Cumartesi günü, Real Madrid'in Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup ettiği maçı izlemek için Santiago Bernabeu stadındaydı.

İkilinin ilişkisi son dönemde Brezilya ve İspanya'da geniş ilgi gören ilişkilerden birine dönüştü; özellikle Fonseca'nın aile hayatının Vinicius'un Madrid'deki hayatıyla iç içe geçmesiyle birlikte. İspanya'da ona her zaman geniş bir yakın çevre eşlik ediyor; ayrıca üç çocuğu Maria Alice, Maria Flor ve José Leonardo da yanında bulunuyor.

Virginia Fonseca kimdir?

Virginia Pimenta da Fonseca, ABD'nin Connecticut eyaletinde doğdu ve üç yaşındayken Brezilya'ya taşındı.

On altı yaşında sosyal medya üzerinden ününü inşa etmeye başladı; yıllar içinde ise "Marca" gazetesine göre Brezilya'nın en önde gelen içerik üreticilerinden birine dönüştü.

Fonseca, Instagram'da 55 milyonu aşkın takipçiye sahip; ayrıca TikTok ve YouTube platformlarında da geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.

Faaliyetleri içerik üreticiliğiyle sınırlı değil; kendisi aynı zamanda önemli bir iş kadını. En dikkat çekici projesi, kozmetik alanında uzmanlaşmış ve Eylül 2026'da kuruluşunun 5. yılını kutlayan "WePink" şirketi.

2025'te başlayan bir ilişki

Aile boyutunda ise Fonseca'nın Brezilyalı şarkıcı Zé Felipe ile önceki ilişkisinden Maria Alice, Maria Flor ve José Leonardo adlı üç çocuğu var.

Fonseca'nın Zé Felipe ile ilişkisi, 5 yıllık birlikteliğin ardından Mayıs 2025'te sona erdi; Vinicius Junior ile ilişkisi ise aynı yılın Ekim ayında kamuoyu önünde görülmeye başladı.

O zamandan bu yana ikili, kamusal etkinliklerde birlikte defalarca görünmesiyle Brezilya ve İspanya'da büyük bir ilgi odağı haline geldi.

Son dönemdeki en dikkat çekici görünümlerinden biri, Formula 1 Madrid Grand Prix yarışına katılmalarıydı; ikili, yarış müsabakaları sırasında "Madring" pistinde birlikte göründü.

Fonseca'yı sarsan bir trajedi

Öte yandan Virginia, kişisel koruması Rogério Camilo Ramos'un ölüm haberini almasının ardından son zamanlarda acı verici bir olay yaşadı. Ramos, bir motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti; aynı kazada yanında bulunan eşi de vefat etti.

Fonseca, sosyal medya üzerinden üzüntüsünü dile getirdi ve kalbinin "kırıldığını" belirtti; ayrıca vefat eden korumasına duygusal bir mesaj gönderdi ve bu mesajda ailesinin, kendileriyle çalıştığı süre boyunca sunduğu özen, koruma ve sevgi için ne kadar minnettar olduğunu ifade etti.

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