Barcelona'nın forveti Ferran Torres, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin karşısında İspanya milli takımına galibiyet golünü attı.

Torres, İspanya'ya formasında ikinci yıldızı kazandıran isim olarak İspanyol futbol tarihine adını yazdırdı.

Ferran Torres, 2010 yılında Andrés Iniesta'nın yaptığını tekrarladı. Barcelona'nın forveti, Nico Williams'ın uzak direğe gönderdiği pası değerlendirerek Arjantin savunmasını aşan golü attı ve ülkesine Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandırdı.

"Sport" gazetesi, maçın ardından Torres'in açıklamalarını yayınladı. Torres, turnuva boyunca maruz kaldığı eleştirilere rağmen, İspanya'yı Dünya Kupası zaferine taşıyacak golü atabileceğinden her zaman emin olduğunu vurguladı.

Torres, “Dünya Kupası boyunca çok fazla eleştiriye maruz kaldım, ancak kader yazılmıştır ve şükürler olsun ki bana her zaman devam etmem için güç veriyor” dedi.

İspanya milli takımının saha içinde ve dışında gösterdiği üstünlüğe rağmen, Arjantin milli takımında Lionel Messi'nin bulunmasının görevi daha da zorlaştırdığını açıkladı.

"Tüm final maçları zordur, ancak rakip takımda Messi varsa bu size biraz gerginlik yaşatır. Yine de kendimize güvendik" diye ekledi.

İspanya milli takımının maçı kazanmak için ne kadar zorlandığını ve mücadelenin son anlarına kadar sürdüğünü vurguladı.

Final maçının en iyi oyuncusu seçilen Barcelona forveti, galibiyet golünün sadece kendisine ait olmadığını, tüm İspanyollara ait olduğunu vurguladı.

“Bu gol 47 milyon insana ait… Kader böyle yazılmıştı. Kazanmamız kaderimizde vardı” diye vurguladı.