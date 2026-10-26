Inter Milan orta saha oyuncusu Piotr Zielinski, 98. dakikada Fiorentina kalecisi David De Gea'ya karşı galibiyeti getiren penaltıyı gole çevirerek büyük bir soğukkanlılık sergiledi. Polonyalı millî futbolcu, San Siro'daki 2-1'lik galibiyetin ardından takıma yönelik son eleştirilere aldırış etmedi.

Reklam

Zielinski penaltıdan attığı golle müthiş galibiyeti getirdi

Piotr Zielinski, 98. dakikada soğukkanlılığını koruyarak Inter Milan'ın San Siro'da Fiorentina karşısında geriden gelip 2-1 kazandığı dramatik galibiyeti tamamladı. İkinci yarıda oyuna giren Polonyalı orta saha oyuncusu, Marcus Thuram'ın ceza sahasında faulle durdurulmasının ardından penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti.

Zielinski, penaltı vuruşunda topu kalenin üst köşesine göndererek Fiorentina'nın başarılı kalecisi David De Gea'ya şans tanımadı.

Gol, uzatma dakikalarında yaşanan hareketli altı dakikaya noktayı koyarken statta büyük sevinç yarattı.

Orta saha oyuncusu baskı altında sakin kaldı

Kritik penaltı hakkında konuşan Zielinski, De Gea'nın etkileyici performansına rağmen penaltı kullanma yöntemine güveninin tam olduğunu vurguladı. Zielinski, maç sonu röportajında, “Üzerimde kesinlikle büyük bir baskı vardı ama sakindim ve gol atabileceğime güveniyordum” dedi.

Reklam Reklam

“Kazandık ve mutluyuz. Böyle devam edelim.”

Related Topics

“Bizi eleştirenler var ve her zaman olacak ama biz bunu düşünmüyoruz, daima elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye ekledi.

Zielinski, Avrupa'daki yenilginin ardından dışarıdan gelen eleştirilere kulak asmıyor

Orta saha oyuncusu, medyadan gelen baskıya rağmen takımın uzun vadeli hedeflerine odaklandığını vurguladı. Zielinski, “Brugge karşısındaki sonuç dışında aldığımız sonuçlar mükemmel; eleştirileri umursamıyoruz” dedi.

Reklam

Zielinski'nin sonradan oyuna girmesi, Inter'e maçın son bölümündeki yoğun baskısı sırasında orta sahada hayati önem taşıyan bir kontrol sağladı.

Taktiksel açıdan sergilediği soğukkanlılık, Cristian Chivu'nun takımının son düdüğe kadar aralıksız baskı kurmasını sağladı.

Reklam

Heyecan verici sonun ardından Inter ivme kazandı

Zielinski'nin galibiyeti getiren penaltısı, Inter'in Serie A'nın zirvesine yakın konumdaki güçlü lig ivmesini sürdürmesini sağladı.

Takım, büyük baskı altında sonuç alabileceğini gösterdi.

Reklam

Inter, tüm takımın kazandığı özgüvenle bir sonraki lig maçına odaklanıyor.