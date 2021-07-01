Tottenham forması giyen golcü oyuncu, Euro 2020’de grup aşamasında etkisiz kalmasına rağmen Almanya karşısında fileleri havalandırdı.

İngiltere’nin Almanya’yı 2-0 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü kaydeden Kane, gol yollarında kendine güveniyor.

Euro 2020 grup maçlarında etkisiz bir performans gösteren ve rakip fileleri sarsamayan Kane, Almanya maçında bu eleştirilere de yanıt vermiş oldu.

Milli formayla 58 maçta 35. golünü kaydeden yıldız oyuncu, kendisine yöneltilen eleştirilere de sahada en iyi şekilde verdiğini düşünüyor.

Neler söylendi?

İngiltere Milli Takımı’nın resmi YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Kane, şunları söyledi: “Sahaya çıkmamın bir sebebi var, dolayısıyla goller atamadığımda taraftarlardan, yorumculardan ve medyadan bazı eleştiriler alıyorum.”

“Ama buradayım ve işimi yapmaya devam ediyorum. Yeteneğime %100 oranında güveniyorum ve bu seviyeye çıkmak için gerçekten çok çalıştım.”

“Tüm hayatımı burada olmaya adadım. Dolayısıyla sahaya çıktığımda bir golcü olarak tamamen işime konsantre oluyorum.”

“Bazen istediğiniz şansları bulamazsınız ve gol atamayabilirsiniz. Bu zamanlarda ise bir dahaki şansı değerlendirmek için kendinizi sürekli hazır tutmanız gerekir. Almanya maçında da tıpkı böyle oldu.”

Kane’i ve İngiltere'yi neler bekliyor?

1966’dan beri ilk kez bir büyük turnuvanın eleme aşamasında Almanya’yı saf dışı bırakan İngiltere, çeyrek finalde Ukrayna’nın rakibi olacak.

Takımın santrforu ve kaptanı Harry Kane de kuşkusuz bu mücadelede kilit rol oynayacak.

“Takımın kaptanıyım ve bu yüzden hem saha içinde hem de saha dışında herkese örnek olmaya çalışıyorum.”

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