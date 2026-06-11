Eleştirilere rağmen... Bono, şoklarla dolu sezonda Al Hilal'ın gururunu koruyor

Al-Hilal'ın Faslı kalecisi Yassine Bounou, takımın şampiyonluk adayı olduğu bir dizi turnuvayı kaybetmesinin ardından taraftarların ve medyanın eleştirilerinin hedefi haline gelerek, övgü ve eleştiriler arasında dalgalı bir sezon geçirdi.

Al-Hilal, geçen sezon sadece Khadim Al-Haramain Kupası'nı kazanabildi, Roshen Profesyonel Ligi şampiyonluğunu koruyamadı ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyon olamadı, bu da mavi taraftarlar arasında öfkeye neden oldu.

Bono, bazı bireysel hataları nedeniyle takımın birçok maçta kritik goller yemesine neden olduğu için sezon boyunca sık sık eleştirilen isimler arasındaydı. Ancak birçok kişi, kalecinin tüm sorumluluğu üstlenmesinin sahada yaşananların gerçeğini yansıtmadığını düşünüyordu.

Al-Hilal, sezon boyunca bariz savunma sorunları yaşadı ve bu durum arka hattın istikrarını etkiledi. Bu da, diğer dönemlerde gösterdiği yüksek performansa rağmen, Bono'yu birçok karşılaşmada zor durumlara soktu.

Performansı hakkındaki tartışmalara rağmen, rakamlar Faslı kalecinin performansının farklı bir yönünü ortaya koydu. Bono, Al Hilal'ı Roshen Profesyonel Ligi döneminde kulüp tarihinin en iyi gol yememe rekoruna ulaştırmayı başardı.

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Roshon Ligi istatistiklerine göre, Al-Hilal geçen sezon 16 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Bunların 14'ü Faslı kalecisi Yassine Bono'nun kalesinde gerçekleşti ve böylece 2023-2024 sezonunda elde ettiği 15 maçlık önceki rekorunu aştı.

Bu rakam, Bono'nun Al-Hilal sistemindeki büyük etkisini yansıtıyor, özellikle de kalesini gole kapatmak sadece kaleciyle ilgili değil, aynı zamanda oyuncunun savunma hattını yönetme ve maçlardaki kritik anlarla başa çıkma yeteneğini de yansıtıyor.

Kendisine yöneltilen eleştiriler ve haklılığını kanıtlayan rakamlar arasında, Bono bir kez daha Al-Hilal'ın en önemli oyuncularından biri olduğunu ve sezonunun bazılarının göstermeye çalıştığı kadar olumsuz geçmediğini, aksine "Lider" ile olan kariyerine yeni bir sayısal başarı eklediğini kanıtladı.