Eleştirilere kulak asmayan Real Madrid, Gareth Bale'ı resmen kulüp efsanesi ilan etti

Santiago Bernabeu'da geçirdiği dokuz yılda 16 kupa kaldıran Galli yıldız Real Madrid tarafından onurlandırıldı.

Real Madrid sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Gareth Bale'ı kulübün resmi efsaneler listesine ekledi.

2013'te Tottenham'dan, dönemin transfer rekoru olan 100 milyon euro karşılığında transfer edilen Bale, İspanya'da top koşturduğu süre boyunca zaman zaman yoğun eleştirilere de maruz kaldı.

Form durumu ve kendini futbola ne kadar verdiği son yıllarda sıklıkla sorgulanan Galli oyuncu 2020/21 sezonunda eski takımı Tottenham'a kiralanmıştı. Buna karşın kulüpteki ilk altı yılında yaptığı katkı onu özel bir yere koyuyor.

Bale bir Real Madrid efsanesi mi?

32 yaşındaki oyuncu eski takım arkadaşları Marcelo ve Isco ile birlikte kulübün resmi sitesindeki efsaneler bölümünde yerini aldı.

Real Madrid

Bale, Real Madrid'de üç La Liga ve beş Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüp Dünya Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

Son dönemde gözden düşse de, Real Madrid formasıyla çıktığı 258 maçta attığı 106 gol ve sahneye çıktığı kritik anlarla hafızalara kazındı.

Bale için tören yapılmadı

Marcelo'nun aksine, Bale için Bernabeu'dan ayrılırken özel bir veda töreni düzenlenmedi. Fakat Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından Madrid'de yapılan kutlamada taraftarlar Bale'ı alkışlarla uğurladı.

Bale ise sosyal medyadan yayınladığı mesajda şu satırlara yer verdi:

"Buraya dokuz yıl önce Real Madrid'de oynama hayalini gerçekleştirmek isteyen genç bir adam olarak geldim. Bu armayı göğsümde taşımak, Santiago Bernabeu'da sahaya çıkmak, kupalar kazanmak ve Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istiyordum."

"Şimdi geriye baktığımda tüm hayallerime ve çok daha fazlasına ulaştığımı görüyorum."

"Bu kulübün bir parçası olmak ve Real Madrid formasıyla başarılar kazanmak asla unutamayacağım, muhteşem bir tecrübeydi."

Bale, Real Madrid'den ayrılsa da spot ışıklarından uzaklaşmayı düşünmüyor. Gelecek sezon İngiltere Premier Ligi'ne dönmesi beklenen Bale, Galler formasıyla Katar'daki Dünya Kupası'nda da boy gösterecek.