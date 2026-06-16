Eleştiriler ve övgüler arasında... Suudi duvarı Al-Owais, Dünya Kupası gecesini coşturdu

Suudi Arabistan Milli Takımı kalecisi Muhammed Al-Owais'in, 2026 Dünya Kupası 8. Grubu'nun ilk turunda Uruguay ile 1-1 berabere biten karşılaşmada sergilediği muhteşem performansın ardından taraftarların tepkileri farklı yönlere kaydı; maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından Suudi kaleci tartışmaların odak noktası haline geldi.

Tepkilerin çoğu tam bir övgü niteliğindeydi. Taraftarların büyük bir kısmı, Al-Owais'in kalecilik kariyerinin en iyi uluslararası maçlarından birini sergilediğini düşündü. Al-Owais, kalesine gelen 9 tehlikeli şutu kurtardı; bunların 4'ü ceza sahası içinden geldi. Ayrıca maçın kritik anlarında yaptığı kurtarışlar, ve Suudi milli takımını son ana kadar maçta tuttu.

Birçok kişi onu "Suudi duvarı" olarak nitelendirdi ve Güney Amerika'nın en güçlü takımlarından birine karşı Yeşiller'in değerli bir puan almasının ana nedeninin o olduğunu vurguladı.

Maçtaki Al-Owais'in istatistikleri, etkisinin büyüklüğüne açık bir şekilde işaret ediyordu. O, sadece sıradan toplarla uğraşan bir kaleci değildi; özellikle Uruguay'ın yoğun top hakimiyeti ve Suudi savunmasını aşmak için tekrar tekrar yaptığı denemelerin yaşandığı ikinci yarıda, sürekli baskı ve tekrarlanan ataklarla karşı karşıya kaldı.

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Buna rağmen konsantrasyonunu korudu ve aralarında direğe çarpan Ogarti'nin füze gibi şutu ve hızlı refleksiyle uzaklaştırdığı Federico Valverde'nin tehlikeli denemesi de dahil olmak üzere birçok zor topu kurtarmayı başardı.

Buna karşılık, eleştiriler de eksik olmadı. Bazı izleyiciler, Suudi milli takımının 80. dakikada yediği golün kalecinin sorumluluğundan uzak olmadığını düşündü. Maximiano Araujo, ceza sahası içinde Al-Owais'ten seken topu takip ederek ağlara gönderdi. Bu izleyiciler, özellikle golün zamanlamasının hassasiyeti ve maçın sonucuna doğrudan etkisi göz önüne alındığında, o pozisyonda topa müdahalenin daha iyi olabileceğini düşündüler.

Bu tartışmaya rağmen, çoğunluk Al-Owais'in tartışmasız maçın en parlayan yıldızı olduğu konusunda hemfikirdi; sadece kurtarış sayısından dolayı değil, Uruguay'a galibiyeti getirebilecek net fırsatlar karşısında yaptığı kurtarışların zamanlamasından dolayı da. Ayrıca birçok kişi, onun bu seviyedeki performansının Suudi milli takımına güveni geri kazandırdığını ve takımın en büyük turnuvalarda fark yaratabilecek bir kaleciye sahip olduğunu kanıtladığını belirtti.

Onu kahraman olarak nitelendiren övgüler ile gol anına soru işaretleri koyan eleştiriler arasında, Al-Owais Uruguay gecesinden tartışmaların merkezinde çıktı, ancak aynı zamanda Suudi Arabistan'ın maçı sonuna kadar ayakta kalmasının en önemli nedenlerinden biri olduğu konusunda da fikir birliği vardı. Bu Dünya Kupası performansı, uzun süre taraftarların hafızasında kalacak.