Henk Spaan, Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot'a artık pek güvenmiyor. Het Parool gazetesi köşe yazarı, Amsterdam'da yayınlanan bu günlük gazetenin köşesinde bu konuyu açıkça dile getiriyor.

Spaan'ın puanlamasında, Hollandalı başarılı teknik direktör, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından 4 puan alıyor. “Slot yolunu kaybetmiş durumda. Geçen hafta beş savunmacısını tek sıra halinde dizerek Van Dijk'ı kenara attı, şimdi ise Szoboszlai'yi sağ bek olarak oynatmak zorunda kaldı. Yoksa zorlandı mı? O, bu saf futbolcuyu Anfield'ın Sibirya'sına göndermeyi tercih etti.”

Ayrıca Spaan, teknik direktörün davranışından da rahatsız. “Yine hakem bir şey yapmıştı ve Liverpool, PSG’yi hak ederek yenmişti, diyor Slot. Gerçek şu ki, Liverpool yine her açıdan, ama özellikle teknik ve taktiksel olarak Premier League’in beş numarasından çok daha iyi bir futbol takımı tarafından ezildi.”

Spaan, Parislilerin İngiltere'de üstünlüğünü koruma şeklinden oldukça memnun kaldı. Matvéi Safónov, Marquinhos ve Willian Pacho'ya büyük övgüler yağdırıyor.

İngiltere'den Slot'a yönelik artan eleştiriler, giderek Hollanda'ya da sıçramaya başlıyor. The Reds şu anda Premier League'de beşinci sırada yer alıyor.

Ligde kalan maçlarda Liverpool, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için eleme turlarını geçmek zorunda.

Slot ve ekibi bunu Hugo Ekitiké olmadan yapacak. Milyonlarca sterline transfer edilen oyuncu Dünya Kupası'nı kaçıracak ve muhtemelen 2027'ye kadar Liverpool'a dönemeyecek.