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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Eleştiriler artıyor... Tuchel’in Southgate hakkındaki açıklamaları, Arjantin kabusunun ardından peşini bırakmıyor

Fransa - İngiltere
Fransa
İngiltere
Dünya Kupası
İngiltere - Arjantin
Arjantin
T. Tuchel
G. Southgate
Fransa
İngiltere
ABD
Arjantin
Almanya

Alman teknik direktör ilkel yöntemlere başvurdu… Ve sonunda yenilgiyi önleyemedi

İngiltere milli takımının şu anki teknik direktörü Alman Thomas Tuchel’in, İngiltere’nin eski teknik direktörü Gareth Southgate hakkında yaptığı açıklamalar, “Üç Aslan”ın Dünya Kupası şampiyonluğu hayallerinin suya düşmesinin ardından yeniden gündeme geldi.

İngiltere milli takımı, dün Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 2-1 yenildi. Üç Aslanlar, önümüzdeki Pazar sabahı Fransa ile üçüncülük maçı oynayacak.

İngiltere, 55. dakikada Anthony Gordon’un golüyle 1-0 öne geçerek galibiyete çok yaklaşmışken, Lionel Messi’nin takım arkadaşları durumu tersine çevirerek maçın son dakikalarında (85. ve 90+2.) Enzo Fernández ve Lautaro Martínez’in golleriyle skoru 2-1’e getirdi.

Tuchel, oyuncularının yarım saatten fazla bir süre boyunca savunmaya çekilmesi ve kendisinin sadece defansif oyuncu değişiklikleri yapması nedeniyle medya ve taraftarlar tarafından geniş çapta eleştirildi. Buna rağmen son dakikalarda kalesinde iki gol yedi ve bu goller, Üç Aslanlar’ın 1966’dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline ulaşma umutlarını suya düşürdü.

İngiliz "The Sun" gazetesi, Anthony Gordon'un golü ile Lautaro Martínez'in golü arasında İngiltere'nin topa sahip olma oranının sadece %12 olduğunu ve bunun affedilemez bir oran olduğunu belirtti.

Dünya Kupası
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Dün geceden bu yana, Tuchel’in Mart 2025’te, İngiltere milli takımının Euro 2024 finalinde İspanya’ya yenilmesinden bahsettiği bir video klibin retweet sayısı neredeyse ikiye katlandı. Tuchel o videoda şöyle demişti: “Turnuvadan elenme korkusu, turnuvayı kazanma heyecanı ve arzusundan daha büyüktü.”

İngiliz gazetesi videoya ilişkin şu yorumu yaptı: “Bu, Tuchel’in 2024 Avrupa Şampiyonası’ndaki İngiltere’nin mütevazı performansından bahsettiği an. Alman teknik direktör haklıydı, ancak Üç Aslanlar Atlanta’da (Arjantin karşısında) daha çok korkuyordu.”

Gazete, Tuchel’in asla bu tür ilkel ve geri kalmış taktiklere başvurmayı düşünmeyecek deneyimli bir teknik direktör olması gerektiğini, ancak İngiltere’nin önde olduğu üç eleme maçının hepsinde bunu yaptığını da ekledi.



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