Goal.com
CanlıBiletler
2026-05-17 SC Heerenveen v AFC Ajax - Dutch Vriendenloterij Eredivisie HEERENVEEN, NETHERLANDS - MAY 17: Anton Gaaei of Ajax, Steven Berghuis of Ajax, Sean Steur of Ajax, Goalkeeper Maarten Paes of Ajax, Ko Itakura of Ajax, Youri Baas of Ajax, Jorthy Mokio of Ajax, Mika Godts of Ajax, Lucas Rosa of Ajax, Davey Klaassen of Ajax, Wout Weghorst of Ajax during 1 minute silence in remembrance of Jappie Vogelzang, Heer van Heerenveen during the Dutch Vriendenloterij Eredivisie match between SC Heerenveen and AFC Ajax at Abe Lenstra Stadion on May 17, 2026 in Heerenveen, Netherlands. Heerenveen Abe Lenstra Stadion Netherlands Content not available for redistribution in The Netherlands directly or indirectly through any third parties. Copyright: xAndrexWeeningxImago
Jeroen van Poppel

Çeviri:

Eleştirilen Ajax oyuncusu eleştirenleri susturdu: "Ben sadece metanetli kalacağım"

Ajax - FC Utrecht
Ajax
FC Utrecht
Eredivisie
M. Paes

Maarten Paes, Pazar günü FC Utrecht ile oynanan penaltı atışlarında Sébastien Haller ve Souffian El Karouani’nin vuruşlarını kurtararak Ajax’ın büyük kahramanı oldu. Onun kurtarışları sayesinde Amsterdam ekibi, Conference League ön eleme turlarına katılmaya hak kazandı. Teknik direktör Oscar Garcia övgü dolu sözler sarf etti: "Onun bir penaltı avcısı olduğunu bilmiyordum, ama artık biliyorum," dedi De Telegraaf'a.

Ancak maçın ardından Paes, eleştirenlerle hesaplaşmak istemiyor. Kaleci bu sezon düzenli olarak sert eleştirilere maruz kaldı, ancak kendi ifadesine göre tüm bu ilginin altında sakinliğini korudu. “Bu eleştiriler her zaman kolay olmadı. Ama stoik kalmaya çalıştım.”

Paes, bu yılın başında Ajax'a ikinci kaleci olarak geldi, ancak Vitezslav Jaros'un sakatlığı nedeniyle beklenenden daha erken kaleye geçti. “Sorumluluğumu üstlenmek zorundaydım. Son maçlarıma bakarsanız, her alanda kesinlikle bir ilerleme olduğunu görebilirsiniz,” dedi Endonezya milli takım oyuncusu.

28 yaşındaki kaleci, on üç maçta yedi kez kalesini gole kapattığını belirtiyor. “İyi yanlar ve iyileştirilmesi gereken noktalar var, ama bunlar her zaman vardır. Topla ilişkilerimde kesinlikle daha iyi olabilirim.” 

Pazar günü Paes, Ajax'ta büyük bir kahramana dönüştü ve De Telegraaf'ın gözünde eleştirenlerini susturdu. Paes, en çok Haller'in penaltısını kurtarmasından büyük memnuniyet duydu. “Onun attığı elli penaltıyı geriye dönüp izleyebilirsiniz, çünkü neredeyse her zaman gol atar. Bu yüzden bir şeyler uydurmam gerekiyordu,” diye açıkladı. Bilinçli bir şekilde bir aldatma hareketi yaparak Fildişili oyuncuyu şaşırtmayı başardı.

Ajax'a transfer olduğu için pişmanlık duymuyor. “Amsterdam'da kendimi çok evimde hissediyorum” diyen Paes, yeni sezon için tam bir hazırlık dönemi geçirmeyi dört gözle bekliyor. Kaleci olarak geleceği konusunda ise gerçekçi davranıyor: “Görüyoruz. Saha içinde ve dışında elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışacağım.”

Reklam