Maarten Paes, Pazar günü FC Utrecht ile oynanan penaltı atışlarında Sébastien Haller ve Souffian El Karouani’nin vuruşlarını kurtararak Ajax’ın büyük kahramanı oldu. Onun kurtarışları sayesinde Amsterdam ekibi, Conference League ön eleme turlarına katılmaya hak kazandı. Teknik direktör Oscar Garcia övgü dolu sözler sarf etti: "Onun bir penaltı avcısı olduğunu bilmiyordum, ama artık biliyorum," dedi De Telegraaf'a.

Ancak maçın ardından Paes, eleştirenlerle hesaplaşmak istemiyor. Kaleci bu sezon düzenli olarak sert eleştirilere maruz kaldı, ancak kendi ifadesine göre tüm bu ilginin altında sakinliğini korudu. “Bu eleştiriler her zaman kolay olmadı. Ama stoik kalmaya çalıştım.”

Paes, bu yılın başında Ajax'a ikinci kaleci olarak geldi, ancak Vitezslav Jaros'un sakatlığı nedeniyle beklenenden daha erken kaleye geçti. “Sorumluluğumu üstlenmek zorundaydım. Son maçlarıma bakarsanız, her alanda kesinlikle bir ilerleme olduğunu görebilirsiniz,” dedi Endonezya milli takım oyuncusu.

28 yaşındaki kaleci, on üç maçta yedi kez kalesini gole kapattığını belirtiyor. “İyi yanlar ve iyileştirilmesi gereken noktalar var, ama bunlar her zaman vardır. Topla ilişkilerimde kesinlikle daha iyi olabilirim.”

Pazar günü Paes, Ajax'ta büyük bir kahramana dönüştü ve De Telegraaf'ın gözünde eleştirenlerini susturdu. Paes, en çok Haller'in penaltısını kurtarmasından büyük memnuniyet duydu. “Onun attığı elli penaltıyı geriye dönüp izleyebilirsiniz, çünkü neredeyse her zaman gol atar. Bu yüzden bir şeyler uydurmam gerekiyordu,” diye açıkladı. Bilinçli bir şekilde bir aldatma hareketi yaparak Fildişili oyuncuyu şaşırtmayı başardı.

Ajax'a transfer olduğu için pişmanlık duymuyor. “Amsterdam'da kendimi çok evimde hissediyorum” diyen Paes, yeni sezon için tam bir hazırlık dönemi geçirmeyi dört gözle bekliyor. Kaleci olarak geleceği konusunda ise gerçekçi davranıyor: “Görüyoruz. Saha içinde ve dışında elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışacağım.”