Suudi Roshn Ligi'nin bu sezona ait fikstürü, spor medyası mensupları ve eleştirmenler arasında tartışma yarattı; lig birliğinin maç yoğunluğunu ve bazı karşılaşmaların ertelenmesini ele alış biçimine dair görüşlerin farklılaşması, yeni fikstürü dönemin gereksinimlerine uygun bir çözüm olarak değerlendirenler ile bunun karar alma sürecindeki gecikmeyi ve alternatif planlama eksikliğini ortaya koyduğunu düşünenler arasında ikiye bölünmeye yol açtı.

"Nadina" programında yapılan bir tartışma sırasında, özellikle Hilal, İttihad, Ahli ve Nasr'ın bazı maçlarının ertelenmesinin ardından müsabaka yönetiminin çalışmalarına dair farklı bakış açıları ortaya çıktı; bunun önümüzdeki dönemde fikstürde yaratacağı yoğunluk ve bazı kulüplerin maç tarihlerine yönelik itirazları da gündeme geldi.

Hamad es-Sani müsabaka yönetimini savundu

Hamad es-Sani, müsabaka yönetiminin çalışmalarını savunarak, bu sezonun kulüplerin en çok dinlenme aralığına sahip olduğu sezonlardan biri olduğunu vurguladı ve fikstür onaylanmadan önce kulüplerin görüşlerinin alınmasını övdü. Lig müsabakaları kapsamında bir hafta içinde art arda maç oynamanın, yoğunluğu farklı turnuvalara dağıtmaktan daha iyi olduğunu açıkladı.

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Es-Sani ayrıca hafta sıralamasının değiştirilmesine ilişkin eleştirileri reddederek, müsabaka yönetiminin yaptığının mevcut koşullar için en ideal çözüm olduğunu değerlendirdi ve klasik karşılaşmasının sezon sonuna ertelenmesinin, onu gücünün ve rekabetçi öneminin bir kısmından yoksun bırakabileceği uyarısında bulundu.

Es-Sani, İttihad ile Hilal'i bir araya getiren geçmiş bir örneği delil göstererek, iki takımın gidiş ve dönüş maçlarını birbirine yakın bir zaman diliminde oynadığını açıkladı; ancak gidiş maçının oynanmadığına dair ortaya atılanların aksine iki karşılaşmanın da fiilen oynandığının altını çizdi.

Müteb el-Hezza kararlardaki gecikmeyi eleştirdi

Buna karşılık Müteb el-Hezza, fikstür dosyasının yönetim biçimini eleştirerek, karar almadaki gecikmenin bir kriz olduğunu ve gelişmelerle başa çıkmak için alternatif bir planın hazırlanmadığını ortaya koyduğunu değerlendirdi. Hilal, İttihad, Ahli ve Nasr maçlarının ertelenmesinin, önümüzdeki dönemde takımlar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti.

El-Hezza, kulüplerin yeni tarihlerden ne ölçüde memnun olduğunu sorgularken, Abdurrahman el-Humeydi yalnızca üç kulübün itirazda bulunduğunu açıkladı; ardından ertelenen karşılaşmaların oynanma zamanlaması ve başka çözümler bulunma olasılığı üzerine tartışma açıldı.

Fikstürün rekabete etkisi konusunda ayrışma

Kendi adına Bedr es-Sakri, lig birliğinin Asya Kupası'nın ertelenmesinden faydalandığını değerlendirerek, Muhammed el-Kahl'in kulüplerin taleplerinin %90'ının karşılandığına dair açıklamasının, bu taleplere verilen yanıtın takımlar arasındaki rekabetin adaletini etkilememesi şartıyla olumlu bir gösterge olduğunu belirtti.

Ahmed el-Harbi ise, maç yoğunluğu nedeniyle bazı kulüplerin özellikle kış transfer döneminde durumlarını düzeltmeye çalışan takımların teknik olarak zarar görebileceği uyarısında bulunarak, birliğin ve federasyonun görevinin tüm kulüpleri memnun etmek olmadığının altını çizdi.

Bununla bağlantılı olarak Abdurrahman el-Humeydi, Nasr ve Kadisiye'nin fikstüre itirazının, maç tarihleri belirlenirken dini münasebetlerin ve ibadetlerin göz önünde bulundurulması talebiyle ilişkili olduğunu, ancak müsabaka yönetiminin her iki talebi de reddederek açıklanan fikstüre bağlı kaldığını açıkladı.

Muhammed en-Nasır da, fikstür konusunda tüm kulüplerin tam memnuniyetine ulaşmanın zor olduğunu teyit etti; ancak kulüplerin taleplerini dinlemede adil olmanın ve iyileşme raporlarından yararlanmanın önemini vurgulayarak, oyuncuların fiziksel yönlerinin göz önünde bulundurulmasının teknik seviyeye ve rekabetin kalitesine olumlu yansıyacağını değerlendirdi.