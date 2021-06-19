Kaçırdığı gollerle sürekli eleştirilen İspanyol santrfor, kendisine yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Yapılan eleştirilerin kendisini etkilemediğini belirten Alvaro Morata, takımının Polonya ile oynayacağı maç öncesinde “herkes tarafından beğenilemeyeceğini” ifade etti.

Euro 2020 E Grubu’ndaki ilk maçında İsveç karşısında turnuvanın en çok pas yapan takımı olan İspanya, buna karşın gol bulamamış ve sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılmıştı.

Bu sonucun ardından eleştirilerden en çok nasibini alan isim ise Alvaro Morata olmuştu. Ancak İspanyol yıldız, bu söylenenlerin kendisini etkilemediğini ifade etti.

Neler söylendi?

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İspanyol oyuncu, şu açıklamalarda bulundu: “Bu eleştirileri oldukça normal karşılıyorum. U-17’de oynadığım dönemden beri bu seviyelere çıkmak ve büyük turnuvalarda oynamak için çalışıyorum.”

“Herkes tarafından beğenilmek zorunda değilim. Eleştirilerle karşılaştığınız zaman onlara saygı duymanız gerekir, ancak bir yandan da onlara çok kulak asmamalı ve çalışmaya devam etmelisiniz. Futbolda olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki oturup düşünmeye vaktiniz kalmıyor.”

“İsveç maçındaki o pozisyonda kaleci boşluğu çok iyi kapattı ve ben de ancak topu direk dibinden ağlarla buluşturabilirdim. Sonraki maçta gol atabilir miyim bilemiyorum ama İspanya formasını her giydiğimde elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kazanmayı hak ettiğiniz bir maçtan beraberlikle ayrılınca böyle şeylerle karşılaşmanız normaldir.”

“İnsanların hakkımda neler düşündükleri beni etkilemiyor. Eğer gol atarsam, beni destekleyenler için seviniyorum. Bir forvetin görevi gol atmaktır. İsveç maçının bazı noktalarında iyi işler yaptığımı düşünüyorum ama görünen o ki; her şey gol atıp atmadığıma bağlı.”

Luis Enrique’den oyuncusuna destek

“Maçta Morata’yı oldukça iyi ve motive olmuş olarak gördüm.”

“Maçtan sonra ona herhangi bir tavsiye verme ihtiyacı duymadım. Oldukça iyi bir performans gösterdi, antrenmanda da iyi çalışıyor. Morata’nın pozitif tavrından ve konsantrasyonundan ötürü memnumum.”

İspanyollar, E Grubu’ndaki ikinci maçlarını Polonya ile oynayacaklar. Luis Enrique’nin öğrencileri, umutlarını son ana bırakmamak için bu maçı kazanmak zorundalar.

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