Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, mevcut uluslararası ara döneminde İttihad forması giyen forvet George Ilenikhena'yı kadroya çağırmaması nedeniyle geçtiğimiz süreçte maruz kaldığı sert eleştirilere yanıt verdi.

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Nijerya Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü ve dördüncü haftalarında, bugün cuma ve ardından önümüzdeki salı günü oynanacak iki maçta Tanzanya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Eric Chelle, iki maçı oynayacak kadroya 24 oyuncu dahil etti; ancak Ilenikhena, son dönemde Ittihad formasıyla sergilediği dikkat çekici performanslara rağmen davet edilenler arasında yer almadı.

Ittihadlı forvetin kadro dışı bırakılması Nijerya taraftarları arasında öfkeye yol açtı ve bu durum Eric Chelle'in Tanzanya maçı öncesinde bu eleştirilere yanıt vermesine neden oldu. Söz konusu açıklamaları Nijeryalı "Afrik Foot" sitesi aktardı.

Nijerya teknik direktörü bu konuda şunları söyledi: "Şaşkınım, bildiğiniz gibi sosyal medyada aktif değilim ama bazı kişiler bana pek çok şey gönderiyor. Grup ve oyuncular hakkında soru olmamasına şaşırdım."

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Şöyle devam etti: "Bir kez daha söylüyorum, bana söylemek istediğiniz bir şey varsa doğrudan bana gelebilirsiniz, ben de size bir cevap vermek istersem bunu yaparım."

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Sözlerini şöyle tamamladı: "Örneğin, George Ilenikhena'nın neden burada olmadığını konuşan pek çok insan gördüm. Peki onun bir sakatlık yaşadığını biliyor musunuz? Daha önce bazılarınız bunu bilmiyordu. Bence herkesin sakin olması gerekiyor."

Ilenikhena, bu sezon Ittihad takımıyla dikkat çekici bir performans sergiliyor; farklı kulvarlarda çıktığı 15 maçta 8 gol kaydederken 3 de asist yaptı.

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Bu performanslar sayesinde Ilenikhena, geçtiğimiz eylül ayında ilk kez Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı ve 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Madagaskar'a karşı oynadığı ilk maçında gol kaydetmeyi başardı.

Nijeryalı yıldız, geçen sezon Portekizli teknik direktör Francisco Trincao'nun planlarında yer almazken bu sezon Alman teknik direktör Jens Wessing'in yönetiminde, Faslı Youssef En-Nesyri'nin önüne geçerek Suudi takımının ilk forveti haline geldi.

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19 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz kış transfer döneminde Monaco'dan "Amid"e katılmıştı; ancak geçen sezonun ikinci yarısında yalnızca 6 maçta forma giymiş ve bu maçlarda hiç gol atamamıştı.

Nijerya Milli Takımı'nın, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin on ikinci grubunda, Madagaskar karşısında aldığı tek galibiyetten topladığı 3 puanla ikinci sırada yer aldığını hatırlatalım. Takım, şu anda 7 puanla grubun lideri konumundaki Gine Bissau'ya ise mağlup olmuştu.

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"Kartallar", 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılmaya yaklaşmak için Tanzanya ile oynayacağı gidiş-dönüş maçlarını kazanmak istiyor; özellikle de Gine Bissau'nun dördüncü haftada 2 puanla üçüncü sırada bulunan Madagaskar'ı yenmesi halinde.