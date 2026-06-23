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Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Eleştirenlerine bir sürpriz… Katar Dünya Kupası’ndan bu yana rakamlar, Cristiano’nun Messi ve Mbappé karşısında haklı olduğunu gösteriyor

Portekiz - Özbekistan
Portekiz
Özbekistan
Dünya Kupası
C. Ronaldo
L. Messi
K. Mbappe
Portekiz
Özbekistan
ABD
Arjantin
Fransa

Özbekistan karşısında parladı

Yeni bir istatistik, Portekizli Cristiano Ronaldo’nun milli takımdaki muhteşem bir rekorunu ortaya çıkardı; bu rekorla Arjantinli Lionel Messi ve Fransız Kylian Mbappé’yi geride bıraktı.

Ronaldo, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Portekiz ile Özbekistan arasında oynanan maçın ilk yarısında iki gol attı.

Ronaldo, özellikle Portekiz'in Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalması ve kendisinin gol atamaması nedeniyle son günlerde sert eleştirilere maruz kalmıştı.

  Ancak "X" sitesindeki "Mr. Sheep" istatistik hesabı, Ronaldo'nun son 4 yılda milli takımlar düzeyinde rakibi Lionel Messi'yi ve Kylian Mbappé'yi geride bıraktığını doğruladı.

Hesapta şöyle denildi: “2022 Katar Dünya Kupası’nın sona ermesinden bu yana milli takımda attığı goller… Cristiano: 35 maçta 30 gol (maç başına ortalama 0,86 gol).”

Dünya Kupası
Kolombiya crest
Kolombiya
COL
Portekiz crest
Portekiz
POR
Dünya Kupası
Kongo D. Cumhuriyeti crest
Kongo D. Cumhuriyeti
COD
Özbekistan crest
Özbekistan
UZB

Hesap şöyle devam etti: “Messi: 29 maçta 24 gol (0,83), Mbappé: 34 maçta 24 gol (0,71).”


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