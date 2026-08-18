İttihad forveti Nijeryalı George Ilenikhena, takımla ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçtaki üstün performansının ardından mutluluğunu dile getirerek, bu parlak performansın arkasında yeni sezon için yapılan iyi hazırlığın bulunduğunu vurguladı.

İttihad, bugün salı günü Büreyde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan ve Hicaz-ı Şerif Hizmetkârı Kupası'nın son 32 turunda karşı karşıya geldikleri Necme'yi 3-0 mağlup etti.

Ilenikhena, İttihad'ın üç golünden ikisini ilk 45 dakikada, tam olarak 16. ve 38. dakikalarda, sol ayağıyla yaptığı iki sert vuruşla kaydetti; ilkini ceza sahası içinden, ikincisini ise dışından attı.

Bu parlak performansın nedeniyle ilgili olarak Nijeryalı forvet, "Thmanyah" kanallarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu sezona ve takımla yolculuğumun başlangıcına hazır olmak için hazırlık döneminde çok çalıştım, bu yüzden mutluyum."

Şöyle devam etti: "Geçen sezon artık geride kaldı, şimdi bugüne odaklanıyoruz. Teknik direktörün desteği ve güveniyle, tüm teknik ekip üyeleri ve oyuncularla birlikte çok çalışıyorum ve takıma en iyi şekilde yardımcı olmaya hazırım."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Gol sevincimi arkadaşlarımla birlikte tasarladım ve buraya gelmeden önce Monaco'da bunu kutluyordum, bu yüzden bugün iki golle onu tekrarladım."

Belirtmek gerekir ki bu, 20 yaşındaki oyuncunun geçen kış transfer döneminde Monaco'dan İttihad kulübüne transfer olmasından bu yana ilk 11'de yer aldığı ilk maç oldu.