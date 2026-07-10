Eleme turunu geçmelerine rağmen... Bono, Mbappé’ye uykusunu kaçıran o geceyi hatırlatıyor

Fas milli takımının kalecisi Yassine Bono, 2026 Dünya Kupası'nda iki takımın karşılaştığı maçta Fransa milli takımının kaptanı Kylian Mbappé'nin penaltısını kurtararak ona kötü anıları yeniden yaşattı.

Fransız milli takımı, dün Çarşamba akşamı Fas'ı 2-0 mağlup ederek turnuvada yarı finale yükselmeyi başardı; ancak Real Madrid'in yıldızı, 28. dakikada Mbappé'nin attığı penaltı vuruşunu Bono'nun kucağına gönderdi.

"Opta" ağının istatistiklerine göre, bu, Mbappé'nin 2020 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İsviçre karşısında penaltı atışını kaçırmasından bu yana Fransa milli takım formasıyla kaçırdığı ilk penaltı vuruşu oldu.

Ağ, Bono’nun Mbappé’nin “Les Bleus” formasıyla attığı 15 gol serisini sonlandırdığını belirtti; bu gol serisi, maçın normal süresi içindeki penaltı vuruşlarını ve penaltı atışlarını da içeriyordu.

Mbappé, Haziran 2021’de İsviçre karşısında bir penaltı atışını kaçırmış ve bu durum, o dönemde Fransa milli takımının Avrupa Şampiyonası’nda 16 turunda sürpriz bir şekilde elenmesine neden olmuştu.

O maçın ardından Mbappé, Instagram'da şöyle yazmıştı: “Bu penaltı vuruşu için özür dilerim. Takıma yardım etmek istedim ama başaramadım. Bundan sonra uyumak benim için zor olacak.”

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