Fas milli takımı, İskoçya’ya karşı aldığı değerli galibiyetle 2026 Dünya Kupası’nın eleme turlarına bir adım daha yaklaştı. Peki, elemeyi kesinleştirdiğinde onu neler bekliyor?

Fas Milli Takımı, bu cumartesi sabahı erken saatlerde oynanan maçta İsmail Sebari’nin attığı golle İskoçya’yı 1-0 mağlup ederek, turnuvanın bu edisyonunda hem kendisi hem de Arap ülkeleri adına ilk galibiyetini elde etti.

Böylece “Aslanlar” puanlarını 4’e yükselterek, gol farkıyla lider Brezilya’nın ardından Grup 3’te ikinci sıraya yerleşti; Arap takımı ise üçüncü sıradaki İskoçya’nın bir puan önünde yer aldı.

Fas Milli Takımı, açılış turunda yenilgiyi önleyerek 1-1'lik önemli bir beraberlik elde etti ve bu sonuç, rahat bir konumda kalmasına yardımcı oldu.

Fas Milli Takımı, grup aşaması sonunda birinci veya ikinci sırayı alarak ya da üçüncü sırada yer alan en iyi 8 takım arasına girerek 32'li turlara yükselmeye çok yaklaştı.

Haiti’nin, iki takımın önümüzdeki Perşembe sabahı erken saatlerde oynanacak son tur maçının sonucuna bakılmaksızın dördüncü sırada kalacağı kesinleştiğinden, Arap temsilcisi grup aşamasını grubun en alt sıralarında tamamlamayacak.

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Fas, 32'li turuna yükselirse kiminle karşılaşacak?

2026 Dünya Kupası maç takvimine göre, Fas milli takımı grubunu birinci olarak tamamlayarak tur atlarsa, 29 Haziran'da Hollanda, İsveç, Japonya ve Tunus'un yer aldığı altıncı grubun ikincisiyle 32'li turda karşılaşacak.

İkinci sırada yükselirse ise 30 Haziran'da aynı grubun birincisiyle karşılaşacak.

Fas milli takımı İskoçya’ya karşı maçı kaybedip üçüncü sırada en iyi 8 takım arasına girerse, 32’li turda iki olasılık söz konusu olacaktır.

Ya 1 Temmuz’da Fransa, Norveç, Irak ve Senegal’in yer aldığı 9. grubun lideriyle karşılaşacak ya da aynı gün 1. grubun liderliğini garantileyen Meksika ile oynayacak.