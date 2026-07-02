Eleme şokunun ardından… Almanya, Dünya Kupası’nda tarihi rakibini destekliyor!

Perşembe günü yayınlanan bir haber raporunda, Almanya taraftarlarının Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda en büyük düşmanlarını desteklemek zorunda kalacakları ortaya çıktı.

"The Sun" gazetesi, Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası hayallerinin suya düştüğü Almanya taraftarlarının artık yeni bir milli takımı desteklemeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İngiltere ve Almanya milli takımları, on yıllardır futbol sahasında düşmanlık içindeydiler ve her turnuvada birbirlerinin yenilgisini dilediler.

Frank Lampard’ın sayılmayan golü ve 2010 Dünya Kupası’nda bununla birlikte gelen 4-1’lik yenilgi, İngiltere taraftarlarının kalbinde hâlâ acı bir anı olarak yer alıyor; Almanlar ise 1966 finalinde Jeff Hurst’un attığı golden şikayet etmeye devam ediyor.

Ancak Harry Kane’in Bayern Münih’te sergilediği performans, her ne kadar geçici de olsa, iki ülkenin taraftarları arasındaki uçurumu kapatmaya katkıda bulunmuş gibi görünüyor.

Alman taraftarlar, Dünya Kupası’nda İngiltere milli takım kaptanının performansından keyif alıyor ve onu sosyal medyada da görüldüğü üzere coşkuyla destekliyor.

Tenis efsanesi Alman Boris Becker, Kane’i övdü ve “X” sitesinde “Almanya’da Harry’yi seviyoruz” diye yazdı.

Bayern Münih de bu övgü dalgasına katıldı ve Kane’in bir fotoğrafını paylaşarak şu yorumu ekledi: “Dünyanın en iyi forveti. Katılıyorsanız retweetleyin.”

Fotoğraf gerçekten de 12 binden fazla kez retweet edildi ve hayranlardan biri yorumlarda “Hadi İngiltere” yazdı.

Almanlar Kane’e doyamıyor ve bu duygu karşılıklı; İngiltere’nin tarihi golcüsünün Dünya Kupası’ndan sonra Bavyera’daki sözleşmesini uzatması bekleniyor.

32 yaşındaki genç oyuncu Münih hayatına kendini kaptırdı; geleneksel kıyafetiyle bir içecek yudumlarken görüntülendi. Hatta Almanya'nın Kane için adeta ikinci bir vatan haline geldiği söylenebilir.

Ayrıca İngiltere’nin de yedek kulübesinden işleri yöneten Alman bir teknik direktörü var: Thomas Tuchel.

Bu nedenle, milli takımlarının Dünya Kupası’nda iz bırakamadan elenmesinin ardından, hayal kırıklığına uğramış Alman taraftar kitlesinin İngiltere’ye karşı öfkelenmesi belki de şaşırtıcı değildir.