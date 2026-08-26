İspanya'daki futbol ve siyaset çevrelerini sarsan sürpriz bir hamlede, Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Perşembe günü Camp Nou'da yapılması planlanan dünya şampiyonlarını onurlandırma töreninin iptal edildiğini ve bunun yerine Katalonya bağımsızlık bayrağı "Estelada" temalı bir kutlama etkinliğinin düzenleneceğini açıkladı. Kararın gerekçesi olarak, kulübün reşit olmayan bir üyesinin İspanya Ulusal Polisi tarafından maruz kaldığı ve kendisinin "şiddet içeren ve orantısız" olarak nitelendirdiği saldırıyı gösterdi.

Laporta'nın bugün Çarşamba günü açıkladığı karar, geçtiğimiz Pazar günü Barcelona'nın Elche ile oynadığı maç öncesinde Martínez Valero Stadı'nda yaşanan olayların ardından geldi. Kulübün reşit olmayan bir üyesi, sırf Katalonya bağımsızlık bayrağını taşıdığı için polis mensuplarının saldırısına uğramıştı.

Laporta, sert ifadelerle kaleme aldığı bir açıklamada yaşananları kınadı ve kulübün her türlü desteği sunmak için mağdurun ailesiyle halihazırda iletişime geçtiğini vurgularken, yayılan görüntüleri "şok edici" olarak nitelendirdi.

Katalan kulübünün başkanı şunları söyledi: "Dünya şampiyonları için bir tören düzenlenmeyecek, bunun yerine Katalonya bağımsızlık bayrağı için bir kutlama yapılacak. Bu bayrak, pek çok Barcelona taraftarının ve Katalanın düşüncesini temsil ediyor ve saygı gösterilmesi gereken ifade özgürlüğü çerçevesinde yer alıyor."

Laporta, Katalan sembolünü savunarak şunları ekledi: "İspanya, kendisini hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir devlet olarak tanımlıyor; burada ifade özgürlüğü temel bir haktır. Katalonya bağımsızlık bayrağı, özgürlüğe yönelik özlemlerimizi temsil ediyor ve taşıyanların güvenliğini tehlikeye atmadan barışçıl bir şekilde yükseltilmelidir."

Laporta, törenin iptali kararının "futbolun bir çatışma kaynağı olarak kullanılmasının kimseye fayda sağlamaması nedeniyle" alındığını belirtti ve koşulların, Perşembe günü Athletic Bilbao'ya karşı oynanacak maç kapsamında planlanan töreni gerçekleştirmek için uygun olmadığının altını çizdi.

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Kulüp, kararı İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'na resmi olarak bildirdiğini açıkladı ve federasyonun "durumu tamamen anladığını" belirtti. Laporta açıklamasını net bir mesajla noktaladı: "Futbol, çatışmayı körüklemenin değil, birliğin bir aracı olmalıdır."

Alternatif etkinliğe ilişkin olarak Laporta, bağımsızlık bayrağı kutlamasının doğrudan kulüp tarafından değil, "Òmnium, ANC ve Penyes" adlı Katalan sivil dernekleri tarafından düzenlendiğini belirterek meselenin halkçı boyutunu vurguladı.

Barcelona Kulübü, olayların doğruluğu teyit edilir edilmez saldırıdan sorumlu olanlar hakkında derhal soruşturma başlatılmasını ve cezalandırılmalarını talep etti. Tek bir amacı olduğunu belirtti: "Barcelona taraftarlarının ve Katalanların, fiziksel güvenliklerini tehlikeye atmadan Estelada bayrağını taşıyabilmesi."